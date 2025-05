Tyler Benson schlieÃŸt sich den Kassel Huskies an

Kassel. (PM Huskies) Die Huskies haben sich die Dienste des kanadischen Stürmers Tyler Benson gesichert.

Der 27-Jährige wurde am 15. März 1998 in Edmonton, Alberta geboren. Als Junioren-Spieler lief Benson knapp fünf Spielzeiten für die Vancouver Giants in der kanadischen Top-Nachwuchsliga WHL auf. Von 2015 bis 2018 führte er das Team als Kapitän an. Benson vertrat die kanadischen Junioren-Nationalteams bei U17- und U18-Weltmeisterschaften.

2016 wurde Benson von den Edmonton Oilers in Runde Zwei an Gesamtposition 32 gedraftet. Ab der Folgesaison kam er in der Organisation der Oilers bei den Bakersfield Condors in der AHL zum Einsatz. In seiner Rookie-Saison erzielte Benson die meisten Assists (51) aller Liga-Neulinge und wurde in das Second All-Star Team gewählt. In der Saison 2019/2020 debütierte der Flügelstürmer für seine Heimatstadt in der NHL, wo er insgesamt 38-mal zum Einsatz kam. Nach sechs Jahren in der Organisation der Oilers, schloss sich Benson den Henderson Silver Knights in der AHL an. In insgesamt 287 AHL-Einsätzen scorte er 213 Punkte (66 Tore).

2024 folgte der Wechsel in die SHL nach Schweden zu MoDo Hockey. Europaluft schnupperte der Kasseler Neuzugang jedoch bereits in der Saison 2020/2021, als er an die Küsnacht Lions in der Swiss League ausgeliehen war.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Mit Tyler haben wir einen Top-Spieler verpflichtet, der trotz seines jungen Alters bereits eine sehr beeindruckende Vita vorzuweisen hat. Er ist ein harter Arbeiter mit hohem Hockey-IQ, der seine Mitspieler besser macht. Die abgelaufene Spielzeit gestaltete sich für ihn und sein Team äußerst schwierig. Nur so war es uns überhaupt erst möglich, einen Spieler seines Kalibers, nach zahlreichen Gesprächen, in die DEL2 zu lotsen. Er ist extrem motiviert und brennt darauf, hier vor den Huskies-Fans zu alter Stärke zurückzufinden.“

Tyler Benson: „Ich freue mich sehr in der neuen Saison vor den Huskies-Fans spielen zu dürfen und kann es kaum erwarten, endlich in Kassel richtig loszulegen.“

