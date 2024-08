Tyler Angle ist das letzte PuzzlestÃ¼ck im Kader der DÃ¼sseldorfer EG – So schÃ¤tzt Sportchef Niki Mondt den Kanadier ein

Düsseldorf. (PM DEG) Die DEG hat ihrer neunte und damit vorerst letzte Kontingentstelle vergeben. Aus der Organisation der Columbus Blue Jackets wechselt Tyler Angle...

Düsseldorf. (PM DEG) Die DEG hat ihrer neunte und damit vorerst letzte Kontingentstelle vergeben.

Aus der Organisation der Columbus Blue Jackets wechselt Tyler Angle an den Rhein. Der 23-jährige Kanadier kann als Center und auf den Flügeln eingesetzt werden. Der Linksschütze war von den Blue Jackets 2019 in der siebten Runde gedraftet worden und kam auch vier Mal in der NHL zum Einsatz. Hauptsächlich lief Angle in den vergangenen Jahren für die Cleveland Monsters in der AHL auf, wo er in insgesamt 240 Spielen auf 116 Punkte kam (57 Tore, 59 Vorlagen). Nun der erstmalige Wechsel nach Europa.

DEG-Sportdirektor Niki Mondt: „Ich bin sehr zufrieden, mit Tyler Angle das letzte Puzzlestück für unserem Kader gefunden zu haben. Er ist jung, schnell und ehrgeizig und kann vielseitig eingesetzt werden. Tyler verfügt über viel Potenzial und für sein Alter auch schon über viel Erfahrung. Damit sind die Personalplanungen abgeschlossen. Mit dem jetzigen Kader werden wir in die Saison starten.“

Der Vertrag des Stürmers läuft zunächst für eine Saison, seine Rückennummer wird die 94 sein. Er wird Anfang kommender Woche in Düsseldorf erwartet und kann schon bei TIMOCOM NRW-CUP ab dem 30. August in Krefeld eigesetzt werden.

Über Tyler Angle

Der Neuzugang wurde am 30. September 2000 in Niagara Falls, Ontario, Kanada geboren. Eishockey erlernte er u.a. in mehreren kanadischen Jugendteams. Erste Schritte bei den Senioren machte Angle bei Windsor Spitfire in der Ontario Hockey League (193 Punkte in 353 Spielen). In diese Zeit fiel auch der Draft. Ab der Spielzeit 2020/21 lief er für die Cleveland Monsters auf. 2023/23 folgte sein Debüt in der NHL. Der Stürmer ist 1,78 m groß und 78 kg schwer und wagt nun den Schritt nach Europa.

Übersicht Kader

Somit stehen für die Saison 2024/25 insgesamt 25 Spieler fest, darunter neun Neuzugänge. Zur Erklärung: K = Kontingentspieler, NZ = Neuzugang, U23 = U23-Spieler. Es stehen neun Kontingent- und fünf U23-Spieler im Kader.

Tor: Henrik Haukeland (Rückennummer 40, K), Nikita Quapp (33, NZ). Leon Hümer.

Verteidigung: Alec McCrea (3, K), Sinan Akdag (7), Kyle Cumiskey (16, K), Oliver Mebus (22), Moritz Wirth (55), Max Balinson (58, NZ), Bernhard Ebner (67), Torsten Ankert (88).

Sturm: Rick Schofield (9, K, NZ), David Lewandowski (11, NZ, U23), Justin Richards (14, K, NZ), Lenny Boos (17, NZ, U23), Brendan O’Donnell (21, K), Alexander Blank (24, U23), Alexander Ehl (28), Luis Üffing (42), Jacob Pivonka (44, K, NZ), Bennet Roßmy (72, U23), Drake Rymsha (86, K, NZ), Philip Gogulla (87), Jakub Borzecki (92, U23). Neu: Tyler Angle (94, K, NZ).