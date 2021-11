Ty Kolle verstÃ¤rkt das U23 Team in der Oberliga Nord

Der KEV81 hat auf die lange Ausfallliste, gerade im Sturm, reagiert und konnte mit dem 21-jährigen Ty Kolle einen jungen und hungrigen Mittelstürmer für...

Der KEV81 hat auf die lange Ausfallliste, gerade im Sturm, reagiert und konnte mit dem 21-jährigen Ty Kolle einen jungen und hungrigen Mittelstürmer für sein U23-Projekt gewinnen.

Ty Kolle wechselt von der Mount Royal University an die Westparkstraße, nachdem er die letzten vier Spielzeiten in der kanadischen WHL, einer der Top-Juniorenligen in Nordamerika, gespielt hat. Dort gelangen dem 1,75 großen Center in 197 Spielen 45 Tore und 41 Vorlagen.

„Nachdem für Ty die vergangene Saison aufgrund der Corona Pandemie ausgefallen ist, hat er sich schon seit einiger Zeit mit einem Wechsel nach Europa beschäftigt. Ty ist ein wendiger und spielstarker Center, dem das Spiel auf der größeren Eisfläche sicher entgegenkommen wird. Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, ihn davon zu überzeugen, dass er sich in unserem U23-Team in den Fokus spielen kann. Gerade nach den leider schweren und langwierigen Verletzungen von Valentin Pfeifer und Anakin Guay-Tessier wird er uns auf seiner Position sicherlich einiges an Stabilität geben,“ freut sich Sportvorstand Elmar Schmitz auf seinen Neuzugang.

Ty Kolle wird im Laufe der Woche in Krefeld eintreffen und im optimalen Fall bereits am kommenden Freitag gegen die Black Dragons Erfurt seine Premiere im schwarz-gelben Trikot, dann mit der Rückennummer 77 feiern.