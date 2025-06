Turnier in Meran rundet EVL-Saisonvorbereitung ab

Landshut. (PM EVL) Jetzt ist das Vorbereitungsprogramm des EVL richtig rund: In Ergänzung zu den bereits bekanntgegebenen Testspielen (siehe unten) nimmt das Team von Cheftrainer Uwe Krupp am ersten September-Wochenende am Hansjörg Brunner Memorial in Meran teil.

Im Rahmen dieses Turniers bekommen es die Rot-Weißen zunächst am Samstag, 6.9., 20 Uhr, mit dem gastgebenden HC Meran zu tun. Am Sonntag, 7.9., 14 Uhr, steht dann das Match gegen den HC Innsbruck auf dem Programm. Vierte teilnehmende Mannschaft in der „Meranarena“ ist der HC Asiago. Der Ticketverkauf startet nach Angaben des Veranstalters am 1. Juli unter https://www.liveticket.it/hcm-junior.

Der EVL biegt bei diesem Turnier in. Südtirol quasi auf die Zielgerade der Saisonvorbereitung ein. Am darauffolgenden Wochenende (Freitag, 12.9.) steigt bei den Erding Gladiators der letzte Test vor der neuen DEL2-Saison, die für die Landshuter nach dem vorläufigen Spielplan mit dem Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars (Freitag, 19.9.) und dem Auswärts-Derby bei den Starbulls Rosenheim (Sonntag, 21.9.) beginnt.

Hier das Vorbereitungsprogramm 2025/26 auf einen Blick:

Freitag, 15. August, 20 Uhr vs. Dynamo Pardubice beim Dolomitencup in Neumarkt/Südtirol

Sonntag, 17. August, 15.45 Uhr oder 20 Uhr vs. Löwen Frankfurt oder Valerenga Oslo (Spiel um Platz 3 oder Finale beim Dolomitencup in Neumarkt/Südtirol)

Sonntag, 24. August, 15 Uhr vs. EC iDM Wärmepumpen Villacher SV (H)

Sonntag, 31. August, 15 Uhr vs. HC Pustertal (H)

Samstag, 6. September, 20 Uhr vs. HC Meran beim Hansjörg Brunner Memorial in Meran

Sonntag, 7. September, 14 Uhr vs. HC Innsbruck beim Hansjörg Brunner Memorial in Meran

Freitag, 12. September, 20 Uhr vs. Erding Gladiators (A)

