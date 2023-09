Turnier in Fischtown: EisbÃ¤ren gewinnen Finale gegen Oslo – Leo PfÃ¶derl: „Freitag wollen wir gegen Ingolstadt an diese Leistung anknÃ¼pfenâ€œ

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Nach dem gestrigen Halbfinalsieg können die Eisbären Berlin auch das Finale beim Vorbereitungsturnier in Bremerhaven siegreich gestalten. In ihrem...

Berlin. (PM Eisbären) Nach dem gestrigen Halbfinalsieg können die Eisbären Berlin auch das Finale beim Vorbereitungsturnier in Bremerhaven siegreich gestalten.

In ihrem letzten Testspiel vor der neuen Saison bezwangen die Berliner Vålerenga Oslo am Samstagabend mit 5:1. Die Eisbären sicherten sich mit diesem Erfolg den Turniersieg.

Direkt das erste eigene Überzahlspiel der Partie konnte Leo Pföderl (7./PP1) nach schöner Vorarbeit durch Blaine Byron und Marcel Noebels eiskalt ausnutzen und brachte den Hauptstadtclub in Führung. Der Gegenschlag der Norweger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Christopher Bengtsson (12.) sorgte wenige Minuten nach dem Berliner Führungstreffer für den kurzzeitigen Ausgleich, bevor erneut Pföderl (14.) die Führung der Hauptstädter wieder herstellte. Im zweiten Drittel machte Leo Pföderl (37.) seinen Hattrick dann komplett, wodurch die Eisbären mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in den letzten Spielabschnitt starteten. In den letzten 20 Minuten sorgten Lean Bergmann (57.) und Korbinian Geibel (60.) mit ihren Treffern für den 5:1-Endstand und den Turniersieg für die Berliner.

Am 15. September starten die Eisbären Berlin in die 30. Saison der PENNY DEL. Zum Auftakt der neuen Spielzeit trifft der Hauptstadtclub in der heimischen Mercedes-Benz Arena auf den ERC Ingolstadt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Das war ein guter Abschluss unserer Vorbereitung. Wir sind glücklich über den Turniersieg. Wir haben heute sehr gut gespielt und Oslo kaum Möglichkeiten geboten. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr gut. Wir sind bereit für den Saisonstart, vor uns liegt aber ein langer Weg.“

Leo Pföderl (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und souverän gewonnen. Wir haben von Beginn an gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind. Auch durch den Ausgleich haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir waren taktisch gut und haben mit viel Tempo gespielt. So kam Oslo nur zu wenigen Chancen. Am Freitag wollen wir gegen Ingolstadt an diese Leistung anknüpfen.“

Endergebnis

Vålerenga Oslo – Eisbären Berlin 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Aufstellungen

Vålerenga Oslo: Breivold (Partanen) Mark Auk, Kalle Ekelund; Daniel Rokseth (A), Tommie Taini (A); Stian Solberg, Linus Rosdahl; Christian Torrissen, Herman Mowe – Mika Partanen, Mathis Olimb (A), Thomas Olsen; Martin Röymark (C), Christofer Bengtsson, Henrik Eriksson; Jörgen Karterud, Sebastian Johansen, Pontus Finstad; Benjamin Byrkjeland, Magnus Brekke, Sander Thoresén – Trainer: Fredrik Andersson

Eisbären Berlin: Quapp (Hildebrand) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Finkelstein; Geibel, Ellis (A); Mik – Noebels, Byron, Ronning; Tiffels, Boychuk, Pföderl; Veilleux, Cormier, Heim; Bergmann, Wiederer, Eder, Bartuli – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 06:13 – Pföderl (Byron, Noebels) – PP1

1:1 – 11:37 – Bengtsson (Rosdahl) – EQ

1:2 – 13:36 – Pföderl (Wissmann) – EQ

1:3 – 36:25 – Pföderl (Melchiori, Finkelstein) – EQ

1:4 – 53:22 – Bergmann (Ronning) – EQ

1:5 – 59:46 – Geibel (Veilleux) – EQ

Strafen

Vålerenga Oslo: 6 (4, 0, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 6 (2, 2, 2) Minuten

Schiedsrichter Lasse Kopitz, Marc Iwert (Tobias Treitl, Maksim Cepik)

Zuschauer 1.969

