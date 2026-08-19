„Turnier dahoam“: EVL testet gegen Kölner Haie und Oslo

Landshut. (PM EVL) Endlich wieder Eishockey! Bei einem hochkarätig besetzten Vorbereitungsturnier präsentiert sich die neuformierte Mannschaft des EV Landshut am Freitag/Samstag, 21./22. August, erstmals den heimischen Fans.

Zu Gast in der VR-Bank Landshut Arena sind die Kölner Haie und die Krefeld Pinguine aus der DEL sowie mit Vålerenga Oslo der Rekordmeister Norwegens. Der EVL trifft am Freitag (18.30 Uhr) auf Köln und am Samstag (18 Uhr) auf Oslo.

Im Lager der Rot-Weißen herrscht große Vorfreude auf diesen Doppel-Test gegen „richtig gute europäische Mannschaften“, wie Coach Uwe Krupp betont. Die Haie haben die letztjährige DEL-Hauptrunde eindrucksvoll dominiert und gehen heuer in der Champions Hockey League (CHL) an den Start, auch wenn sie im DEL-Playoff-Halbfinale am späteren Meister Eisbären Berlin gescheitert sind. „Es ist super für die Fans, dass sie ein solches Top-Team hier in Landshut sehen können“, sagt Uwe Krupp. „Für uns wird es natürlich eine große Herausforderung, was Tempo, Physis und Zweikämpfe betrifft. Aber wir wollen uns so gut wie möglich präsentieren.“ Gleiches gilt für das Wiedersehen mit Vålerenga Oslo, das schon in der Vorbereitung zur letzten Saison ein Landshuter Gegner war. Damals gewann der EVL beim Dolomitencup gegen den 26maligen norwegischen Champion mit 2:1, der gleichwohl mit seiner Laufstärke beeindruckte.

Die Neuzugänge Stepan Lukes im Tor, Paul Mayer in der Abwehr sowie die Stürmer Marc-Olivier Roy, Ladislav Zikmund und Fabian Voit können beim Turnier erstmals im EVL-Trikot auflaufen, während sich der ebenfalls neu verpflichtete Verteidiger Jonathon Blum noch etwas gedulden muss. Er ist aktuell angeschlagen und pausiert am Wochenende ebenso wie Stürmer Jakob Mayenschein. Auf der anderen Seite wird ein 17-Jähriger mit bekanntem Namen das Team ergänzen: Trainingsgast Jack Peterka, Bruder von NHL-Profi JJ Peterka (Boston Bruins), soll per Gastspielgenehmigung für den Eislaufverein stürmen.

Info für Fans: Für das Turnier gibt es Tageskarten für Freitag und Samstag, mit denen man beide Partien des jeweiligen Spieltags anschauen kann (Ticketshop unter www.evl.info). Neben den EVL-Spielen stehen die Duelle Krefeld gegen Oslo (Freitag, 14.30 Uhr) und Köln gegen Krefeld (Samstag, 14 Uhr) auf dem Programm. Alle Spiele werden im Livestream auf www.sporteurope.tv übertragen.

370 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht