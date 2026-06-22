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Turner Elson ist der nächste neue Stürmer des HCB

22. Juni 20262 Mins read47
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Turner Elson - © Slovan Bratislava
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Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass er sich mit dem kanadischen Stürmer Turner Elson auf eine Zusammenarbeit für die Saison 2026/27 geeinigt hat.

Der 33-Jährige kommt somit nach seinen ersten beiden Europa-Saisonen in Tschechien und der Slowakei in die ICE Hockey League, nachdem er zuvor eine Karriere mit über 600 Einsätzen in der American Hockey League und drei NHL-Spielen absolviert hatte.

Elson ist ein sehr erfahrener Center, der sowohl im Abschluss als auch als Vorlagengeber seine Qualitäten hat und zudem ein großer Arbeiter auf dem Eis ist. Seine Führungsqualitäten ermöglichten es ihm außerdem, über mehrere Saisonen hinweg in der AHL sowie auch im vergangenen Jahr bei Slovan Bratislava das „A“ des Assistenzkapitäns zu tragen.

„Als ich das Angebot erhalten habe, wusste ich, dass ich für Bozen spielen möchte“, so der Stürmer. „Ich habe mit mehreren Personen gesprochen und dabei sehr viel Positives über den Verein, die Stadt und die Fans gehört. Deshalb bin ich wirklich froh, dass wir uns einigen konnten. Ich glaube, dass diese Mannschaft ein enormes Potenzial hat, und ich möchte ihr auf jede erdenkliche Weise dabei helfen, zu gewinnen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und euch alle im August zu sehen!“

Die Karriere

Geboren am 13. September 1992 in New Westminster (British Columbia, Kanada), machte Elson bereits im Nachwuchsbereich auf sich aufmerksam und wurde schließlich von den Calgary Flames entdeckt, die ihm 2011 als „undrafted“ Spieler einen Vertrag anboten. Den Großteil seiner ersten vier Profisaisonen verbrachte er in der American Hockey League, wo er die Trikots der Abbotsford Heat, Adirondack Flames und Stockton Heat trug. Am 9. April 2016 gab er im letzten Spiel der Regular Season sein NHL-Debüt und verbuchte dabei auch seinen ersten Punkt – einen Assist – beim 2:1-Sieg gegen die Minnesota Wild.

Nachdem er wieder Free Agent geworden war, unterzeichnete er im Sommer einen Two-Way-Vertrag bei den Colorado Avalanche und wurde dem AHL-Team der San Antonio Rampage zugeteilt. Eine Verletzung erschwerte seine Zeit in der Organisation aus Colorado, ehe er 2017 zu den Detroit Red Wings wechselte. Dort blieb er fünf Saisonen lang und überzeugte im Trikot der Grand Rapids Griffins mit starken Zahlen. In der Saison 2021/22 absolvierte er zudem zwei weitere NHL-Spiele. Es war die beste Saison seiner Karriere: In der AHL erzielte er 45 Punkte (21 Tore und 24 Assists) in 73 Spielen. Seine Zeit in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga beendete er mit zwei Saisonen in der Organisation der New York Rangers, bei deren Farmteam Hartford Wolf Pack, sowie anschließend mit 17 Spielen für die Iowa Wild nach einem Trade mit Nic Petan. Mit einer Bilanz von 286 Punkten (127 Tore und 159 Assists) in 615 AHL-Spielen entschied sich Elson 2024 für den Schritt nach Europa und wechselte nach Tschechien zum HC Plzeň. Nach 15 erzielten Punkten zog es ihn im darauffolgenden Jahr in die nahe Slowakei, wo er mit Slovan Bratislava erst in der Overtime von Spiel 7 des Finales gegen Nitra gestoppt wurde. Dabei zählte er mit 47 Punkten in 66 Spielen (14 Tore und 33 Assists) zu den besten Scorern seiner Mannschaft.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Turner Elson @ Elite Prospects

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