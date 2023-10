Turbulenter Sieg in Geretsried fÃ¼r den TEV Miesbach

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Bereits am zweiten Spieltag kam es zum Derby zwischen dem ESC Geretsried River Rats und dem TEV Miesbach. Zdenek...

Miesbach. (PM TEV) Bereits am zweiten Spieltag kam es zum Derby zwischen dem ESC Geretsried River Rats und dem TEV Miesbach.

Zdenek Travnicek musste neben Johannes Bacher auf Routinier Sebastian Deml verzichten, der sich im Auftaktmatch verletzte. Im Tor begann erneut Philip Lehr.

Beide Mannschaften kamen mit Tempo aus der Kabine und es entwickelte sich eine schnelle Partie auf Augenhöhe. Die erste Großchance hatten die Hausherren in der 8.Spielminute als Tyler Wiseman alleine vor Lehr auftauchte. Der Schlussmann des TEV verhinderte aber mit einer sehr starken Parade den frühen Rückstand. Auf der anderen Seite musste Dominik Gräubig seine Mannschaft in höchster Not retten, als Florian Heiß frei zum Abschluss kam. In der Folge gab es einige Strafen gegen den TEV, doch diese überstand man schadlos. Kurz vor der Pause brach schon Jubel im Miesbacher Block aus, doch Gräubig rettete mit einer Glanzparade gegen Patrick Asselin.

Asselin hatte im Mittelabschnitt nach wenigen Sekunden die erste Möglichkeit für den TEV, doch er verzog knapp und im direkten Gegenzug traf Stefano Rizzo zum 1:0 für Geretsried. Geretsried agierte nun bissiger und hatte in der 22.Spielminute durch Ondrej Horvath die nächste Großchance. Nach einem erfolglosen Überzahlspiel hatte zunächst Florian Heiß die Möglichkeit aus spitzem Winkel. Nur Sekunden später setzte Benedikt Pölt zu einem starken Solo einmal durchs Geretsrieder Drittel an, legte die Scheibe ab für Stefan Mechel und dessen Schuss fälschte Florian Feuerreiter in der 26.Spielminute entscheidend zum 1:1 ab. Der TEV drückte nun auf den Führungstreffer, aber die Gäste konterten in der 29.Spielminute die Rot-Weißen aus und Michael Harrer traf zum 2:1. Vom Bully weg glich der TEV wieder aus. Felix Feuerreiter scheiterte zunächst an Gräubig, doch den Abpraller verwertete Patrick Asselin zum 2:2. Kurz vor der Pause tauchte wieder Florian Heiß frei vor Gräubig auf und der Geretsrieder Schlussmann gewann das Duell erneut und es ging mit einem 2:2 in die zweite Pause.

Zum Start des dritten Drittels konterten die Hausherren den TEV in Überzahl aus und es gab Penalty. Doch der gefoulte Josef Reiter vergab die Möglichkeit zur Führung und umgehend nützte der TEV das Powerplay und Thomas März brachte seine Farben zum ersten Mal an diesem Abend in Führung. In der 46.Minute bekam der TEV zwei Strafen gleichzeitig und musste mit zwei Mann weniger agieren. Im Verlauf der Strafzeiten gab es eine weitere äußerst fragwürdige Strafzeit gegen den TEV und Reiter machte in der 48.Spielminute das 3:3 in doppelter Überzahl. Weiterhin in Unterzahl scheiterte Asselin knapp an Gräubig. Es entwickelte sich ein Derbythriller im Geretsrieder Eisstadion und es gab auf Chancen auf beiden Seiten. In der 55.Spielminute rückte das Spielgeschehen in den Hintergrund als sich Ondrej Horvath bei einem Zweikampf vor dem Tor verletzte. Der TEV Miesbach wünscht dem Angreifer der River Rats gute Besserung und schnelle Genesung. Der TEV bekam nach dem Restart eine Strafe und Philip Lehr verhinderte mit einem Monstersave gegen Stefano Rizzo in der 57.Spielminute das 4:3. Und dann schlug der TEV in Unterzahl zu. Bohumil Slavicek erkämpfte sich seinen eigenen Nachschuss und traf zum vielumjubelten 3:4. Die River Rats kamem aber nochmals durch Stefano Rizzo zurück und glichen in der 58.Spielminute nochmals aus. Aber die Moral beim TEV war nicht gebrochen und man ging wieder in Front. Aziz Ehliz nagelte die Scheibe im Powerplay in den Winkel zum 4:5. Stefano Rizzo hatte aber an diesem Abend etwas gegen einen Sieg des TEV’s und traf mit seinem dritten Treffer an diesem Abend 10 Sekunden vor dem Ende zum 5:5.

Somit bekamen die Zuschauer noch Nachschlag in dieser Derbyschlacht.

Der TEV dominierte die Verlängerung und es war wieder Aziz Ehliz, der die Partie für den TEV entschied.

Das nächste Heimspiel findet am Sonntag statt. Ab 18 Uhr geht´s gegen die Schweinfurt Mighty Dogs.

ESC Geretsried – TEV Miesbach 5:6 n.V. (0:0/2:2/3:3/0:1)

Torfolge:

1:0 21.Min Stefano Rizzo (Englbrecht/Wiseman);

1:1 26.Min Florian Feuerreiter (Mechel/Pölt);

2:1 29.Min Michael Harrer (Hölzl);

2:2 30.Min Patrick Asselin (Fe. Feuerreiter/Endress);

2:3 43.Min Thomas März (Mechel, Ehliz) 5-4PP;

3:3 48.Min Josef Reiter (Wiseman, Horvath) 5-3PP;

3:4 57.Min Bohumil Slavicek (Asselin, Ehliz) 4-5SH;

4:4 58.Min Stefano Rizzo (Wiseman);

4:5 60.Min Aziz Ehliz (Fe. Feuerreiter) 5:4PP;

5:5 60.Min Stefano Rizzo (Wiseman, Berger) ENG;

5:6 64.Min Aziz Ehliz (Mechel, Asselin);

Strafen: ESC 8 – TEV 18

Zuschauer: 504

