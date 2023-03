TÃ¼r in Playoffs fÃ¼r EV Lindau Islanders nach AuswÃ¤rtssieg sperrangelweit offen

Lindau. (EVL) Die Tür zu den Oberliga-Playoffs steht für die EV Lindau Islanders sperrangelweit offen. Nach dem Auswärtserfolg beim EV Füssen am Dienstagabend können...

Nach dem Auswärtserfolg beim EV Füssen am Dienstagabend können die Schützlinge von Cheftrainer John Sicinski am Freitag (10. März 2023 / 19.30 Uhr) in der Eissportarena den zweiten Erfolg in der Serie „Best-of -Three“ feiern und damit den Einzug in die Playoffs perfekt machen: Als Gegner dort warten entweder die Hannover Scorpions, die sich ihren Hauptrundensieg in der Oberliga Nord mit einem deutlichen Vorsprung von 32 Punkten sicherten, oder die zweitplatzierten Titelverteidiger Saale Bulls Halle. Dies hängt vom Ausgang der zweiten Pre-Playoff-Serie der Oberliga Süd zwischen Memmingen und Tölz ab.

Doch vorher muss die Hürde EV Füssen gemeistert werden. Nach dem 6:2-Erfolg auswärts kommt im Heimspiel in der Eissportarena Eichwald den Zuschauern eine entscheidende Bedeutung zu. „Das war ein toller Erfolg, der aber noch nichts wert ist“, sagt Bernd Wucher, 1. Vorsitzender der Islanders. „Wir spüren eine tolle Euphorie im Umfeld. Jetzt wollen wir gegen Füssen in diesem Alles-oder-nichts-Spiel die 1.000er-Marke knacken.“

Für die Dauerkarten-Inhaber haben die Islanders ein besonderes „Schmankerl“ bereit: Das Heimspiel in den Pre-Playoffs wird entgegen den Ankündigungen im Herbst bei den Dauerkartenbesitzern inkludiert sein. Dies gilt vorerst aber nur für das Pre-Playoff-Heimspiel am Freitag (10. März 2023). Die Tageskarten für das Pre-Playoff-Heimspiel können ab sofort auf der Homepage des EVL oder an jeder Reservix-Vorverkaufsstelle gekauft werden. Dies bitten die Islanders auch vorrangig unter nachfolgendem Link zu nutzen: https://ev-lindau-islanders.reservix.de/events . Eine Abendkasse ist am Freitag aber ebenfalls geöffnet.

Ein Besuch dieses Spiels lohnt sich angesichts des überzeugenden Auftritts beim 16-maligen Deutscher Meister und der Spannung versprechenden Ausgangsposition auf jeden Fall. Hochkonzentriert, mit viel Einsatz, einer hoher Effizienz vor dem gegnerischen Tor und einem unbändigen Willen behielten die Schützlinge von Headcoach John Sicinski beim Allgäuer Traditionsklub die Oberhand.

„Im 1. Drittel war es ein Abtasten beider Teams. Wir waren im 2. Drittel dann undiszipliniert, saßen oft auf der Strafbank, nutzten aber unsere Chancen“, sagte John Sicinski. Und fügte als Fazit hinzu: „Wir haben gut verteidigt, deshalb geht der Sieg in Ordnung.“ Als Rückhalt erwies sich einmal mehr Torwart Dieter Geidl, der von 38 Schüssen 36 abwehrte und auf eine Fangquote von 94,7 Prozent kam. Am Freitag winkt im Erfolgsfall der Einzug ins Achtelfinale der Playoffs. Falls Füssen den Spieß umdrehen kann, kommt es am Sonntag (12.März 2023 / 15.30 Uhr), dann wieder in Füssen, zum entscheidenden dritten Spiel der Pre-Playoff-Serie.

Zum ersten und bislang einzigen Mal hatten die Islanders in der Saison 2018/2019 das Achtelfinale erreicht. Damals unterlag man dem 15-maligen holländischen Meister Tilburg Trappers in der Best-of-Five-Serie mit 1:3. Die Holländer, die mit einer Sondergenehmigung in der Oberliga Nord spielen, schossen im vierten Spiel den entscheidenden Treffer zum 3:2 erst in der Overtime.

Spielplan Best-of-Three Pre-Playoff Oberliga Süd:

07.03.23 Dienstag 19:30 Uhr EV Füssen : EV Lindau Islanders 2:6

10.03.23 Freitag 19:30 Uhr EV Lindau Islanders : EV Füssen

Falls erforderlich:

12.03.23 Sonntag 15.30 Uhr EV Füssen : EV Lindau Islanders

