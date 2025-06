Tschechischer Offensivmann trÃ¤gt weiterhin das Trikot der Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können inmitten ihrer Kaderplanung für die DEL2-Saison 2025/26 den nächsten Baustein setzen.

Mit dem tschechischen Stürmer Ladislav Zikmund bleibt ein weiterer Offensivspieler bei den Westsachsen und wird somit in seine dritte Saison mit dem DEL2-Club gehen. Der 30-jährige Linksschütze besetzt damit die zweite von insgesamt vier Kontingentstellen im Kader von Cheftrainer Jussi Tuores.

„Mit Ladislav bleibt uns ein wichtiger Arbeiter im Team erhalten. Er arbeitet immer hart, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive“, weiß Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau, um die Stärken des Tschechen.

„Ich freue mich, wieder nach Crimmitschau zurückzukehren. Wir hatten keine einfache Saison, aber am Ende gilt es das Positive im Negativen zu finden. Am Ende des Tages gab es mit dem Seriensieg gegen Regensburg einen kleinen Erfolg für uns und wir sind in der DEL2 geblieben“, erklärt Ladislav Zikmund. „Nun gilt es, Dinge besser zu machen und ich werde immer mein Bestes geben, um dem Team zu helfen.“

Ladislav Zikmund kam vor der Saison 2023/24 vom tschechischen Extraliga-Club Rytíři Kladno, dem Traditionsverein von Eishockeylegende Jaromír Jágr, zu den Eispiraten. Seither absolvierte der Außenstürmer 121 Pflichtspiele in der DEL2, in denen er 31 Tore erzielte und 36 Assists beisteuerte.

Zikmund gilt als äußerst zweikampfstarker Spieler, der sich durch seinen unermüdlichen Einsatzwillen und seine physische Präsenz auszeichnet – seine Spielweise verleiht dem Team von Cheftrainer Jussi Tuores so eine Menge Energie auf dem Eis. Zudem bestritt er in der vergangenen Saison 57 von 59 möglichen Einsätzen. Keiner im Kader kam auf mehr. Auch abseits der Eisfläche ist der Tscheche zu einem wichtigen Bestandteil in der Kabine avanciert und nimmt eine nicht unbedeutende, zentrale Rolle im Mannschaftsgefüge der Westsachsen ein. Auch in der kommenden Saison wird Ladislav Zikmund wieder mit der Rückennummer 17 für die Eispiraten auflaufen.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Christian Schneider

Abwehr: Mirko Sacher, Gregory Kreutzer, Ole Olleff, Alexander Schmidt

Angriff: Corey Mackin (AL), Tim Lutz, Ladislav Zikmund (AL), Denis Shevyrin, Till Michel, Johannes Schmid, Nikolas Biggins

