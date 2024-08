Tschechischer Erstligist zu Gast im Crimmitschauer Sahnpark

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau befinden sich weiterhin in der Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2024/25. Nachdem die Westsachsen ihre ersten beiden Testspiele gegen...

Nachdem die Westsachsen ihre ersten beiden Testspiele gegen Chemnitz und Leipzig jeweils mit 4:0 für sich entschieden, kommt am morgigen Freitag (19.30 Uhr) ein absoluter Hochkaräter in den Sahnpark. Das Team von Jussi Tuores empfängt den HC Škoda Plzeň aus der tschechischen Tipsport Extraliga.

Sowohl das Select-Team der Chemnitz Crashers als auch die KSW IceFighters Leipzig hatten den Eispiraten am vergangenen Wochenende wenig entgegenzusetzen. In beiden Partien bestachen die Mannen von Cheftrainer Jussi Tuores durch spielerische Überlegenheit, ließen im Küchwald vielleicht noch ein paar zu viele Chancen liegen, feierten dafür aber eine souveräne Heimspielpremiere vor 1.800 Fans im Sahnpark gegen Ex-Eispirat André Schietzold und seine IceFighters.

Ein komplett anderes Spiel erwartet die Crimmitschauer am morgigen Freitagabend (19.30 Uhr). Wie schon im Vorjahr testen die Eispiraten durch eine gemeinsame Kooperation und das Engagement von AMBOSELI doppelt in der Vorbereitung gegen Plzeň. Das erste Duell beider Mannschaften findet dabei im Kunsteisstadion Crimmitschau statt. Dort, wo der DEL2-Club die tschechische Spitzenmannschaft im Vorjahr noch niederringen und im Penaltyschießen mit 5:4 bezwingen konnte.

Spannend wird der Leistungsvergleich beider Mannschaften so oder so. Der HC Škoda Plzeň absolvierte im August verteilt bereits fünf Testspiele und konnte dabei vier Siege einheimsen. Zuletzt setzte sich das Team von Cheftrainer Josef Jandač mit 4:2 gegen Jagr-Club Kladno durch und bestätigte die herausragende Frühform.

In der vergangenen Saison landete Plzen in der Hauptrunde auf dem zwölften Platz und verpasste anschließend die Qualifikation für die Playoffs. Um sich sportlich zu verbessern, wurden sowohl im Team als auch auf der Trainerbank einige Veränderungen vorgenommen. Weiterhin mit dabei ist allerdings Publikumsliebling und Kapitän Jan „Honza“ Schleiss, der bereits im Vorjahr gegen die Eispiraten spielte und auch traf. Mit dem 20-jährigen Petr Hauser steht zudem ein Draftpick der New Jersey Devils im Kader des Extraligisten.

Die Eispiraten müssen neben Mario Scalzo (Aufbautraining nach Schulter-OP) aller Voraussicht nach weiterhin auch auf Dominic Walsh (Augenprobleme) verzichten. Ob Roman Zap und Alex Vladelchtchikov, die in dieser Woche bei den Fischtown Pinguins trainierten, zum Kader von Tuores, Hofverberg und Becker gehören werden, wird indes noch geklärt.