Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben sich nach dem kurzfristigen Abgang des Schweden Lucas Carlsson intensiv um die Neubesetzung der vierten...

Artikel anhören Artikel anhören

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben sich nach dem kurzfristigen Abgang des Schweden Lucas Carlsson intensiv um die Neubesetzung der vierten Importstelle bemüht und können kurz vor dem Start der neuen DEL2-Saison einen weiteren Neuzugang begrüßen.

Angreifer Ladislav Zikmund kommt von Rytíři Kladno aus der tschechischen Extraliga nach Crimmitschau und erhält bei den Eispiraten die Trikotnummer 17.

Mit Ladislav Zikmund erhalten die Eispiraten einen weiteren offensivstarken Spieler, welcher sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Flügel zum Einsatz kommen kann und in seinem Heimatland Tschechien immer wieder mit starken Statistiken auf sich aufmerksam machte. Für den HC Sparta Prag und Rytíři Kladno, für welche er bis zuletzt als Assistenzkapitän an der Seite von Jaromir Jagr spielte, erzielte er ganze 42 Tore und 36 Vorlagen in 198 Extraliga-Partien. Der Linksschütze, der ebenso einige Partien in der Slowakei sowie in der zweiten tschechischen Liga absolvierte, kann zudem auf sechs Spiele in der Champions Hockey League zurückblicken, in welchen er 2021/22 ein Tor und drei Vorlagen für Prag erzielte.

„Wir hatten Ladislav bereits als möglichen Kandidaten vor der Verpflichtung von Lucas Carlsson mit in der engeren Auswahl. Nun konnten wir im ‚zweiten Anlauf‘ sozusagen zuschlagen“, meint Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau, zur Verpflichtung des neuen Kontingentspielers, welcher am heutigen Abend in Crimmitschau ankommen wird und morgen erstmals mit seinen neuen Teamkameraden trainiert: „Ich bin sehr froh, dass ich es in der deutschen Liga versuchen kann. Ich glaube, dass ich der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten und Erfahrungen helfen werde. Ich freue mich auf die Fans und hoffe, dass wir uns so bald wie möglich sehen werden“, so Ladislav Zikmund.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24 Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider Abwehr: Mario Scalzo, Ole Olleff, Felix Thomas, Max Balinson, Sören Sturm, Alexander Schmidt Angriff: Colin Smith, Vinny Saponari, Henri Kanninen (A), Hayden Verbeek (A), Tobias Lindberg (A), Ladislav Zikmund (A), Scott Feser, Dominic Walsh, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble, Willy Rudert

4889 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten