Tryout genutzt! Niclas Lucenius erhÃ¤lt einen Vertrag in Krefeld

Krefeld. (PM Pinguine) Niclas Lucenius hat bei seinem Try-Out überzeugen können und wird in der kommenden Saison mit der Trikotnummer 10 für die Krefeld Pinguine auflaufen.

Der 32-jährige finnische Center stand zuletzt bei Vaasan Sport unter Vertrag und hat bei der Düsseldorfer EG bereits erste DEL-Luft schnuppern können.

Cheftrainer Clark Donatelli: „Niclas ist ein sehr talentierter Spieler. Er trifft gute Entscheidungen, kann Chancen kreieren, ist aber gleichzeitig auch sehr verantwortungsbewusst in der Verteidigung. Er deckt als Center zudem noch einen Bereich im Kader ab, der bisher bei uns etwas unterbesetzt war. Alles in allem bin ich überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Kader übernehmen wird.“

Niclas Lucenius: „Ich freue mich auf meine neue Herausforderung bei den Krefeld Pinguinen. Meine erste Erfahrung in der PENNY DEL war recht kurz, ich habe aber schon gemerkt, dass mich die Liga sportlich reizt und ich bin glücklich, dass ich jetzt meine erste volle Saison in Deutschland spielen kann. Ich habe die Mannschaft während der Spiele in der Schweiz kennenlernen dürfen und habe schnell gemerkt, dass es hier passt. Ich kann es kaum erwarten, dass die Saison beginnt und ich die großartigen Krefelder Fans kennenlernen darf.“