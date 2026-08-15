Try-out: Quinn Wichers verstärkt die Haie

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie verstärkt seine Defensive vorerst auf Try out-Basis.

Mit Quinn Wichers kommt ein großgewachsener und physisch starker Verteidiger nach Innsbruck, der sich in den kommenden Wochen für einen Vertrag bei den Haien empfehlen möchte.

Der 28-jährige Kanadier bringt mit 1,93 Metern und rund 98 Kilogramm ordentlich Präsenz mit. Wichers ist ein klassischer Stay-at-home-Defender, dessen Stärken vor allem in der eigenen Zone liegen. Er führt konsequent Zweikämpfe, arbeitet hart vor dem eigenen Tor und setzt auf ein geradliniges, körperbetontes Spiel. Sein Wert liegt vor allem darin, der Defensive Stabilität zu geben und das Spiel einfach und effizient zu halten.

Wichers bringt dabei reichlich Erfahrung aus unterschiedlichen Ligen mit. Nach seiner College-Zeit an der Mercyhurst University führte ihn sein Weg in den Profibereich. In der ECHL lief er für die Rapid City Rush, Wheeling Nailers und Utah Grizzlies auf, zudem absolvierte er Spiele in der AHL für die San Diego Gulls. Anschließend führte ihn sein Weg nach Europa zu den Nottingham Panthers in die britische EIHL. Zuletzt stand Wichers für die Tohoku Free Blades in der Asia League auf dem Eis.

Für HCI-Headcoach Ryan Kinasewich ist Wichers kein Unbekannter. In der Saison 2023/24 spielte der Verteidiger bereits unter Kinasewich bei den Utah Grizzlies. Der Coach kennt damit sowohl seine Qualitäten auf dem Eis als auch seinen Charakter aus der gemeinsamen Zeit in Nordamerika.

Headcoach Ryan Kinasewich:

„Quinn ist ein großartiger Mensch und gleichzeitig ein richtig guter Eishockeyspieler. Er bringt viel Größe und Härte in unsere Defensive und ich bin überzeugt, dass er sich sehr gut in unsere Gruppe einfügen wird. Er ist ein äußerst solider und verlässlicher Verteidiger und kann uns vor allem auch im Penalty Killing helfen. Ich freue mich sehr darauf, ihn im Haie-Trikot zu sehen.“

Quinn Wichers: „Ich freue mich sehr auf die Chance in Innsbruck. Für mich geht es jetzt darum, mich im Try-out zu beweisen, jeden Tag alles zu geben und zu zeigen, dass ich dem Team helfen kann. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und in Richtung Playoffs gehen können.“ Wichers wird in den kommenden Tagen zum Team stoßen und vorerst auf Try-out Basis Teil des HCI-Kaders sein.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Quinn Wichers @ Elite Prospects

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