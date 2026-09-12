Try-out erfolgreich: Freiburger Wölfe binden zwei Talente bis Saisonende

Freiburg. (PM EHCF) Maik Hess und Artjom Khaidarov bleiben bis zum Saisonende beim EHC Freiburg.

Die beiden Try-out-Spieler Maik Hess und Artjom Khaidarov haben die sportliche Leitung des EHC Freiburg überzeugt und erhalten einen Vertrag bis zum Saisonende. Damit werden der Verteidiger und der Stürmer fester Bestandteil des Wolfsrudels.

Seit Mitte August hatten Maik Hess und Artjom Khaidarov die Möglichkeit, sich im täglichen Trainingsbetrieb sowie in den Vorbereitungsspielen für einen festen Platz im Kader der Wölfe zu empfehlen. Beide nutzten diese Chance und hinterließen dabei einen positiven Eindruck.

Der 20-jährige Artjom Khaidarov konnte während der Vorbereitung mit seiner Spielweise überzeugen. Der Stürmer bringt Tempo und Dynamik mit und erweitert damit die Möglichkeiten in der Freiburger Offensive. Auch Maik Hess wird bis zum Saisonende für den EHC Freiburg auflaufen. Der 20-jährige Verteidiger gibt der Defensive mit seiner Physis und Zweikampfstärke eine weitere Option.

„Beide haben die Chance, die wir ihnen mit dem Try-out gegeben haben, genutzt und uns von ihren Qualitäten überzeugt. Artjom bringt viel Geschwindigkeit und offensive Energie mit, Maik gibt uns in der Defensive zusätzliche Physis. Wir freuen uns, beide nun fest bei uns im Team zu haben“, sagt der sportliche Leiter Simon Danner.

Am kommenden Freitag startet das Team von Cheftrainer Johannes Nygard mit dem Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim in die neue DEL2-Saison. Tickets gibt es über den Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und am Spieltag direkt an der Abendkasse.

567 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht