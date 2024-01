Trotz zahlreicher AusfÃ¤lle: Deggendorfer SC mit klarem Heimerfolg Ã¼ber HÃ¶chstadt

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC bleibt auf heimischem Eis weiterhin kaum zu bezwingen. Am Sonntagabend schlugen die Mannen von Trainer Jiri...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC bleibt auf heimischem Eis weiterhin kaum zu bezwingen.

Am Sonntagabend schlugen die Mannen von Trainer Jiri Ehrenberger die Höchstadt Alligators vor 1629 Zuschauern in der Festung an der Trat mit 4:1.

Die personellen Sorgenfalten des Deggendorfer Übungsleiters dürften vor dem Duell mit den Franken weiterhin tief gewesen sein. Zwar kehrte mit Benedikt Schopper ein wichtiger Baustein der Defensive zurück, jedoch fehlten mit Timo und Thomas Pielmeier, Lukas Miculka, Petr Stloukal, Niklas Pill und Antonin Dusek viele Leistungsträger. Verteidiger Marcel Pfänder wurde daher in den Sturm beordert.

Von der ersten Minute hinweg zeigten sich die Deggendorfer völlig unbeeindruckt von den zahlreichen Ausfällen und spielten munter nach vorne. Nach nur 77 Sekunden zappelte der Puck das erste Mal im Höchstadter Tor. Auf Zuspiel von René Röthke traf Carter Popoff freistehend zum 1:0. In der achten Minute kam dann die große Stunde der neu formierten Formation um Thomas Greilinger, Marcel Pfänder und Curtis Leinweber. Zunächst traf Leinweber nach tollem Zuspiel von Thomas Greilinger zum 2:0 und nur wenige Sekunden später war es Pfänder, der nach tollem Assist von Leinweber zum 3:0 einschob. Im weiteren Drittelverlauf boten sich dem DSC noch weitere hochkarätige Einschussmöglichkeiten, jedoch verhinderte Nico Zimmermann im Höchstadter Tor einen noch höheren Rückstand.

Im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Alligators zwar offensiv verbessert, in der Endabrechnung allerdings zu harmlos. Die Torchancen er Höchstadter wurden souverän von Justin Köpf zunichte gemacht, während auf der Gegenseite Zimmermann ebenfalls keinen weiteren Treffer zuließ. Mit dem 3:0 ging somit das zweite Mal in die Kabinen.

Im Schlussdrittel plätscherte die Partie über weite Strecken vor sich hin. In der 50. Minute legten die Hausherren einen weiteren Treffer nach. Im Powerplay war es René Röthke, der auf Zuspiel von Marco Baßler den 4:0 Endstand erzielte. In der Schlussminute gelang den Alligators noch der Ehrentreffer. In doppelter Überzahl traf Lars Schiller zum 4:1 Endstand.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Freitag mit dem nächsten Topspiel. Zu Gast ist die Ehrenberger-Truppe auswärts bei den Bayreuth Tigers.