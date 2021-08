Trotz Vertrag: Krefeld Pinguine sortieren norwegischen Verteidiger Christian Bull aus!

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben sich dazu entschlossen Christian Bull in der kommenden Saison zu verleihen. Der 24-jährige norwegische Verteidiger wird daher...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben sich dazu entschlossen Christian Bull in der kommenden Saison zu verleihen.

Der 24-jährige norwegische Verteidiger wird daher nicht im Trikot der Pinguine auflaufen.

Bullwar in der vergangenen Saison aus Storhamar zu den Pinguinen gestoßen und erzielte in 19 Spielen ein Tor und fünf Vorlagen.

„Wir bedanken und bei Christian Bull für seinen Einsatz im Pinguine-Dress und wünschen ihm an seiner neuen Wirkungsstätte alles Gute“, so der Klub in einer Pressemitteilung.