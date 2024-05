„Trotz unzÃ¤hliger Angebote“: Pascal Aquin hat bei den Scorpions unterschrieben

Mellendorf. (PM Scorpions) Erst war er mit seinen Jungs auf Malle, dann ging es nach Dubrovnik zum Bungee Jumping und diese Woche war er...

Trotz unzähliger Angebote haben die Bedingungen des Umfeldes in der Wedemark letztendlich den Ausschlag für eine Verlängerung gegeben. „Insbesondere die Neuverpflichtungen“, so Aquin, „haben mir die Unterschrift leicht gemacht“.

Der ‚Flying Frenchman‘, so sein Kampfname, geht bei den Scorpions in seine dritte Spielzeit.

Mit außergewöhnlichen 208 Scorerpunkten (87 Toren) war er einer der Spieler der Scorpions, der in den letzten beiden Jahren zwei Nordmeisterschaften und ein Finale zu verzeichnen hatte.

„Wir sind sehr glücklich, dass jetzt, kurze Zeit nach Verpflichtung von DEL Goalie Kevin Reich, mit Pascal Aquin ein weiterer Eckpfeiler für die kommende Saison an Bord ist“, so Sportchef Eric Haselbacher am Mittwochvormittag, nachdem die Unterschrift unter dem Vertrag trocken war.