Trotz starker Leistung knappe Niederlage gegen den Ligenfavoriten KÃ¶nigsbrunn

Landsberg. (PM HCL) Im letzten Vorbereitungsspiel zur Bayernliga-Saison 24/25 trafen die Riverkings auf den amtierenden Meister aus Königsbrunn. Beide Mannschaften starteten engagiert in das...

Landsberg. (PM HCL) Im letzten Vorbereitungsspiel zur Bayernliga-Saison 24/25 trafen die Riverkings auf den amtierenden Meister aus Königsbrunn.

Beide Mannschaften starteten engagiert in das Spiel und kamen immer wieder zu guten Chancen. Zunächst vergab Lukas Heß auf Landsberger Seite eine gute Möglichkeit aus nächster Nähe. Nach weiteren Möglichkeiten auf beiden Seiten erzielte in der sechsten Spielminute dann aber doch Königsbrunns Importspieler Toms Prokopovics die 0:1-Führung für die Gäste. Im weiteren Verlauf des Drittels erarbeiteten sich die Riverkings ebenfalls gute Chancen, konnten jedoch zunächst nicht ausgleichen.

Auch im zweiten Drittel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, das durchaus intensiv und schnell geführt wurde. Als zwei Minuten vor Drittelende Königsbrunn mit einem Spieler auf der Strafbank Platz nehmen musste, nutzte Lars Grötzinger diese Überzahl-Situation, um nach Zuspiel von Filip Bergsdorf den mehr als verdienten 1:1-Ausgleich zu erzielen.

Im letzten Drittel versuchten die Kotrahenten weiterhin, die Scheibe im gegnerischen Tor unterzubringen, wodurch sich auf beiden Seiten zahlreiche gute Chancen ergaben. In der 44. Spielminute nutzte Mika Reuter die Gelegenheit aus circa 6 Metern Entfernung, um den Puck unhaltbar im Tor von Landsbergs Torwart Moritz Borst unterzubringen. Nach der erneuten Führung durch Königsbrunn gab die Mannschaft von Trainer Martin Hoffmann jedoch nicht auf, sondern erhöhte den Druck in Richtung Königsbrunner Tor. In der 47. Spielminute war es dann HCL Youngster Maxi Schadel, der einen Alleingang eiskalt zum 2:2-Ausgleich nutzte. Er überwand den Königsbrunner Torwart Stefan Vajs mit einem platzierten Schuss ins Kreuzeck. Anschließend bemühten sich beide Teams, auf der einen Seite keine weiteren Treffer zuzulassen und auf der anderen Seite das mögliche Siegtor zu erzielen. Dies gelang jedoch in der 53. Minute David Fanny, der den Schlusspunkt für Königsbrunn setzen konnte. In den letzten Spielminuten bemühte sich Landsberg zwar weiter um den Ausgleich, jedoch gelang dies trotz vollem Einsatz nicht.

Insgesamt sahen die 660 Zuschauer eine packende und enge Partie zweier ebenbürtiger Mannschaften.

Im Anschluss an die Partie zeigte sich Trainer Martin Hoffmann durchaus zufrieden mit diesem letzten Vorbereitungsspiel: „Wir haben über die gesamte Vorbereitung hinweg eine stetige Steigerung des Teams gesehen. Heute haben wir gegen das beste Team der Bayernliga wirklich gut gespielt. Allerdings ist unsere Effizienz beim Toreschießen noch ausbaufähig. Hier hat Königsbrunn die größere Effizienz bewiesen. Wir haben aber gesehen, dass wir, wenn wir kompakt und kampfstark auftreten, konzentriert zu Werke gehen und das Spiel einfach halten, mit jedem Gegner mithalten können. Wir freuen uns jetzt auf die Punkte-Runde und werden in den nächsten Wochen sehen, wo wir wirklich stehen.“

Im ersten Spiel der Punkterunde in Waldkraiburg muss Trainer Martin Hoffmann auf Frantisek Wagner verzichten, der, nach einer Spieldauerstrafe aus dem Spiel gegen Buchloe, in diesem Spiel gesperrt ist. Spielbeginn ist am Sonntag, dem 13.10.2024, um 17:15 Uhr. Ob Kontingentspieler Victor Östling bis dahin wieder zum Team stoßen kann, ist noch unklar, da er weiterhin aus privaten Gründen in Schweden verweilt.