Trotz spannender Aufholjagd – Graz siegt in der Sparkasse Arena

Bozen. (PM HCB) Tore und Emotionen vor 3.000 Zuschauern in der Sparkasse Arena von Bozen.

Doch der HCB Südtirol Alperia muss sich den Graz99ers mit 5:4 geschlagen geben: Die Österreicher ziehen mit einem 0:4-Vorsprung davon, den Bozen dank eines Doppelpacks von DiGiacinto sowie Treffern von Christoffer und Frigo nur teilweise aufholen kann. Diese Niederlage lässt die Foxes auf den vierten Tabellenplatz abrutschen, überholt von Salzburg. Morgen um 19:45 Uhr geht es wieder aufs heimische Eis – im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Fehérvár, der heute in Asiago in der Overtime unterlag.

Der Spielbericht.

Coach Glen Hanlon kann auf Salinitri zurückgreifen. Miglioranzi ist aus taktischen Gründen nicht im Aufgebot, ebenso fehlen Brunner (bis gestern noch in den Halbfinalen der italienischen Meisterschaft mit Meran im Einsatz) und Gazley (verletzt).

Ein Albtraumstart für die Foxes: Nach nur 74 Sekunden liegen sie zurück. Schiechl erobert im Angriffsdrittel die Scheibe und schießt aus dem Slot präzise ins Kreuzeck. Bozen versucht zu reagieren, doch McClure trifft nur den Pfosten. Die Graz99ers hingegen zeigen sich effizienter und erhöhen in der 8. Minute auf 2:0: Ein Fehler der Bozner beim Spielaufbau führt dazu, dass Hora auf Roy spielt, der allein vor dem Tor eiskalt bleibt. Nach einer Phase des Abtastens kommen die Foxes wieder zu Chancen, aber Graz-Goalie Gunnarsson beendet das erste Drittel mit 12 Paraden – besonders stark gegen Bourque und Salinitri, die knapp am Anschlusstreffer scheitern.

Im Mitteldrittel verliert Bozen komplett die Orientierung. In der 22. Minute wird Ticar im Slot vergessen und trifft zum 3:0. Nur 71 Sekunden später lässt die Bozner Defensive auch Harnisch zu viel Platz, der auf 4:0 erhöht. Coach Hanlon nimmt eine Auszeit und rüttelt seine Mannschaft wach. Diese zeigt eine Reaktion, muss aber zunächst in Unterzahl verteidigen. Frigo hat in Unterzahl eine große Chance, scheitert jedoch im Eins-gegen-Eins an Gunnarsson. Kaum wieder komplett, erzielt Bozen den ersten Treffer: DiGiacinto prüft Gunnarsson, und Christoffer verwandelt den Abpraller zum 1:4. Graz versucht, wieder Druck zu machen, doch Vallini hält stark. Auf der anderen Seite verpasst Bourque knapp, und Salinitri trifft im Powerplay nur den Innenpfosten. Nach 40 Minuten steht es 1:4.

Im Schlussdrittel geht es turbulent weiter. Nach einer überstandenen Unterzahl kommt Bozen im Powerplay auf 2:4 heran: Frigos Schuss wird von DiGiacinto ins Tor abgefälscht. Nur 16 Sekunden später erobert Christoffer die Scheibe an der Bande und bedient erneut DiGiacinto, der auf 3:4 verkürzt. Die Foxes sind jetzt wieder voll im Spiel. Christoffer lässt eine weitere gute Möglichkeit liegen, bevor Graz erneut zuschlägt: Ein Schuss von Kernberger wird von Vela abgefälscht und landet zum 5:3 im Netz. Doch Bozen gibt nicht auf: Nur 45 Sekunden später spielt Bourque einen Traumpass auf Frigo, der zum 4:5 trifft. Die Foxes setzen alles auf eine Karte und bringen einen sechsten Feldspieler, doch das Ergebnis bleibt unverändert.

HCB Südtirol Alperia – Graz99ers 4 – 5 [0-2; 1-2; 3-1]

Tore: 01:14 Michael Schiechl (0-1); 07:29 Kevin Roy (0-2); 21:11 Rok Ticar (0-3); 22:22 Tim Harnisch (0-4); 27:28 Braden Christoffer (1-4); 46:20 Cristiano DiGiacinto PP1 (2-4); 46:36 Cristiano DiGiacinto (3-4); 54:23 Marcus Vela (3-5); 56:08 Luca Frigo (4-5)

Torschüsse: 25-36

Strafminuten: 4-6

Schiedsrichter: Seewald, Zrnic / Mantovani, Nothegger

Zuschauer: 2.980

