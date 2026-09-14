Trotz Niederlage in Leipzig – Wölfe verkaufen sich teuer beim Oberligisten

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben sich am Sonntag beim höherklassigen Oberligisten KSW IceFighters Leipzig trotz einer 1:7-Niederlage achtbar aus der Affäre gezogen.

Vor 1.406 Zuschauern, darunter gut 80 mitgereiste Wölfefans, im Leipziger anona-Icedome hielt das Team aus dem Erzgebirge vor allem im ersten Drittel stark dagegen und machte dem Favoriten das Leben lange schwer.

Die Ausgangslage vor der Partie hätte unterschiedlicher kaum sein können. Während die IceFighters bereits ihr siebtes und zugleich letztes Vorbereitungsspiel absolvierten, stehen die Wölfe noch ganz am Anfang ihrer Saisonvorbereitung. Für Schönheide war die Begegnung in Leipzig erst der zweite Test der neuen Spielzeit.

Dieser Unterschied war zwar von Beginn an zu erkennen, doch die Wölfe gingen konzentriert zu Werke, arbeiteten defensiv konsequent und hielten gegen das Tempo des Oberligisten gut dagegen. So blieb das erste Drittel trotz der erwarteten Leipziger Spielanteile torlos – mit einem respektablen 0:0 ging es in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt erhöhte der Gastgeber den Druck. In der 24. Minute brachte Daniel Schwamberger die IceFighters mit 1:0 in Führung, vier Minuten später erhöhte Fabian Koziol auf 2:0. Doch Schönheide ließ sich davon zunächst nicht beeindrucken und hatte die passende Antwort parat. Yannek Seidel erzielte in der 29. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 und sorgte damit dafür, dass die Wölfe zunächst weiter in Schlagdistanz blieben. Mit zunehmender Spieldauer machte sich allerdings die Qualität und vor allem der deutlich fortgeschrittenere Vorbereitungsstand des Oberligisten bemerkbar. Jesper Alasaari traf in der 33. Minute zum 3:1, ehe Constantin Vogt kurz vor der zweiten Pause auf 4:1 stellte.

Im Schlussdrittel konnten die IceFighters ihre Vorteile schließlich konsequent nutzen. Tim Detig (44.), Luke Volkmann (46.) und erneut Detig (57.) sorgten für den 7:1-Endstand.

Das Ergebnis fiel am Ende deutlich aus, erzählt aber nur einen Teil der Geschichte dieses Vorbereitungsspiels. Gerade im ersten Drittel und über weite Strecken der Partie zeigten die Wölfe gegen den höherklassigen und in seiner Vorbereitung bereits wesentlich weiter fortgeschrittenen Gegner eine engagierte Vorstellung.

Für die Erzgebirger ging es in Leipzig ohnehin weniger um das Resultat als vielmehr darum, unter Wettkampfbedingungen weitere wichtige Erkenntnisse zu sammeln. Gegen einen Gegner aus der Oberliga wurde das Team intensiv gefordert – genau das, was in dieser frühen Phase der Vorbereitung benötigt wird.

So können die Wölfe trotz der 1:7-Niederlage einiges Positives aus Leipzig mitnehmen. Nun gilt es, auf den gewonnenen Erkenntnissen aufzubauen und in den kommenden Einheiten und Testspielen die nächsten Schritte in Richtung Saisonstart zu machen.

Bereits am kommenden Wochenende ist gegen den ERSC Amberg gleich doppelt die Gelegenheit dazu. Zunächst gastieren die Wölfe am Freitag, den 18.09.26, um 20:00 Uhr bei den Wild Lions, ehe es am Sonntag, den 20.09.26, um 17:00 Uhr zum direkten Rückspiel gegen Amberg und zugleich zum ersten Heimauftritt der Schönheider Wölfe im Wolfsbau. Tickets für die Heimpartie gibt es online unter: https://events.vereinsticket.de/schoenheider-woelfe/eisho-schoenheiderwoelfe/5015634

595 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht