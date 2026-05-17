Trotz Niederlage! Deutschlands nächster WM-Gegner Lettland überzeugt gegen die Schweiz mit starken Kontern und DEL-Keeper Gudlevskis

Bonn. (PM MagentaSport) Vorsicht vor konterstarken Letten! Deutschlands kommender Gegner bei der Eishockey-WM Lettland verpatzt zwar seinen WM-Auftakt gegen die Schweiz.

Die Letten unterliegen bei ihrem ersten WM-Auftritt 2:4. WM-Gastgeber Schweiz gewinnt nach dem Auftaktsieg gegen die USA auch ihre 2. Partie bei der WM und feiert den perfekten Start mit 6 Punkten. Die deutsche Nationalmannschaft steht nach der Auftakt-Niederlage gegen Finnland gegen die Letten unter Druck. Und sie trifft trotz der Niederlage auf einen gefährlichen Gegner. MagentaSport Experte Rick Goldmann warnt vor den Letten: „Ich bin beeindruckt, wie sie es schaffen den Schweizern das Tempo rauszunehmen. Sie gehen gleichzeitig sehr gut selber mit der Scheibe um. Wenn die Scheibe aus dem Drittel rausgeht, gehen sie mit Geschwindigkeit nach. Beim Konter sind die Letten sehr gefährlich.“ Stark zudem bei Lettland: DEL-Torhüter Kristers Gudlevskis. Der zweimalige DEL-Keeper der Saison (2024 und 2025) von den Fischtown Pinguins hält den druckvollen Schweizern lang stand.

In der 2. Ausgabe des „Eishockey-Show – WM-Spezial“-Podcasts geht der neue MagentaSport-Experte „Mo“ Müller u.a. auf die gewachsene Rivalität mit dem kommenden WM-Gegner ein. Gegen Lettland stand Müller selbst oft auf dem Eis: „Gegen die Letten müssen wir im Hinblick aufs Ziel Viertelfinale auf jeden Fall gewinnen. Wir haben eine gemeinsame Historie. Es gab eine Zeit, da haben wir die Letten in Serie dominiert. Bei Olympia-Quali für Pyeongchang mussten wir in Riga gewinnen. Dann gab es einen Sieg bei der Heim-WM 2018 nach Penalty-Schießen. Da gewannen wir bei der WM dann Silber. Seitdem sind wir auf der Karte der Letten. Nach allem was wir ihnen die Jahre zuvor angetan hatten, wollten sie es uns zeigen. Das waren in der Folge immer hart umkämpfte Spiele.“ Die Partie überträgt MagentaSport am Sonntag, 17.05., ab 19.30 Uhr.

Nachfolgend die wichtigsten Szenen der WM-Partie Schweiz – Lettland und die Einschätzung von WM-Experte Moritz „Mo“ Müller aus dem „Eishockey-Show – WM-Spezial“-Podcast, präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht es bei der Eishockey-WM mit der Partie Deutschland – Lettland am Sonntag, 17.05, ab 19.30 Uhr. Den „Eishockey-Show – WM-Spezial“-Podcast gibt‘s während der WM immer morgens nach den deutschen Spielen ab 07.00 Uhr und on-demand. Mit dabei sind wechselnde Duos aus der Besetzung Moritz Müller, Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann. Die nächste Ausgabe steht am Montag ab 07.00 Uhr auf dem Programm – mit der Analyse des deutschen WM-Spiels gegen Lettland.

Schweiz – Lettland 4:2

Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen die USA scheitert die Schweiz gegen Lettland lang an DEL-Keeper Krister Gudlevskis. Die Letten überzeugen zudem mit geradlinigem Spiel und gefährlichen Kontern. Die Tiefe im Kader entscheidet das Duell, Damien Riat trifft in der 4. Reihe doppelt. Die Schweizer bleiben für die Lettland ein Art Angstgegner: Noch nie haben die Letten gegen die Schweiz bei einer WM voll gepunktet.

Alle Tore in einem Clip





Experte „Mo“ Müller blickt im „Eishockey-Show – WM Spezial“-Podcast auf die Letten als kommenden WM-Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Im letzten Spiel bei Olympia 2026 verlor der DEB gegen Lettland: „Gegen die Letten müssen wir im Hinblick aufs Viertelfinale auf jeden Fall gewinnen. Wir haben eine gemeinsame Historie. Es gab eine Zeit, da haben wir die Letten in Serie dominiert. Bei Olympia-Quali für Pyeongchang mussten wir in Riga gewinnen. Dann gab es einen Sieg bei der Heim-WM nach Penalty-Schießen. Dann gewannen wir bei der WM Silber. Seitdem sind wir auf der Karte. Nach allem was wir ihnen die Jahre zuvor angetan hatten, wollten sie es uns zeigen. Das waren in der Folge immer hart umkämpfte Spiele. Gegen die Eishockey-Nation macht es jedes Mal Spaß zu spielen, weil die jedes Mal eine Schar an Fans mitbringen und diese Sportart leben. Die Jungs, die 2023 Bronze gewonnen haben, sind Volkshelden geworden. Von der Basis ab wird dort gute Arbeit geleistet.“

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Eishockey-WM 2026 – Woche 1

Spieltag 3 Sonntag, 17.05.2026

ab 19.30 Uhr: Deutschland – Lettland

Spieltag 4 Montag, 18.05.2026

ab 19.30 Uhr: Deutschland – Schweiz