Trotz Leistungssteigerung – Riessersee gewinnt knapp in Memmingen

Memmingen (mfr/fl). Unglücklich verloren die Memminger Indians mit 1:2 gegen den SC Riessersee am Hühnerberg. Die Gäste von der Zugspitze drehten das Spiel im...

Memmingen (mfr/fl). Unglücklich verloren die Memminger Indians mit 1:2 gegen den SC Riessersee am Hühnerberg.

Die Gäste von der Zugspitze drehten das Spiel im letzten Drittel und gingen damit als Sieger vom Eis. Während der Partie gab der ECDC auch die Verpflichtung eines neuen Kontingentspielers bekannt. Myles Fitzgerald wird ab sofort für die Indians auflaufen.

Die Indians waren, nach mehreren schwachen Auftritten, auf Wiedergutmachung am Hühnerberg aus, doch der dezimierte aber immer noch hochklassige Kader des SC Riessersee sollte es den Maustädtern alles andere als leicht machen.

Beim ECDC war von Anfang an Wille und ein klares System im Spiel zu erkennen. Die Mannschaft von Sergej Waßmiller kämpfte füreinander, blockte viele Schüsse und versuchte sich gegen routinierte Gäste ihre Chancen zu erarbeiten. Vor allem defensiv standen die Rot-Weißen kompakt. Die Werdenfelser kamen so kaum zur offensiven Entfaltung. Das erste Drittel endete folgerichtig torlos.

Im zweiten Drittel zeigten die Gastgeber ein ähnliches Gesicht und konnten sogar noch einen Zahn zulegen. Engagiert und zielorientiert versuchte man zur Führung zu gelangen. Die fiel dann kurz vor Ende des zweiten Drittels. Phillip de Paly versenkte in Überzahl zur verdienten 1:0 Führung für die Indians, die gut und gerne noch einen weiteren Treffer hätten erzielen können.

Das letzte Drittel ging dann an die Gäste, welche die Partie an sich rissen und den Spieß umdrehten. Eetu-Ville Arkiomaa glich in der 45.Minute aus. Von da ab war der SCR tonangebend und belohnte sich erneut durch Arkiomaa kurz vor Ende der Spiels, was für die volle Punkteausbeute am Hühnerberg reichte.

Für die Indians blieben am Ende nur hängende Köpfe und keine Punkte so kurz vor Weihnachten. Mit dieser Einstellung und einem solch engagierten Auftreten dürften Siege aber nur eine Frage der Zeit bleiben.

Am Rande der Partie konnten die Verantwortlichen des ECDC noch ihren neuen Kontingentspieler bekanntgeben. So wird der Kanadier Myles Fitzgerald in Zukunft für die Indians auflaufen. Der Angreifer ist bereits in Memmingen eingetroffen, befindet sich derzeit aber noch in Quarantäne.

Mit dem 27 Jahre alten Stürmer Myles Fitzgerald haben die Memminger Indians ihre vakante Kontingentstelle besetzt. Der Kanadier war in diesem Jahr bislang vereinslos, zuletzt lief er für Bietigheim und Ravensburg in der DEL2 auf. Fitzgerald gilt, auch bedingt durch seine Körpergröße von 1,70m, als sehr wendiger und schneller Spieler, der offensiv jederzeit Akzente setzen kann.

In der abgelaufenen Spielzeit kam er aus Ungarn nach Deutschland. Zuerst wurde er für einen befristeten Zeitraum in Ravensburg eingesetzt, ehe er in Bietigheim im Try-Out überzeugen konnte und einen Vertrag bis Saisonende erhielt. In insgesamt 18 Spielen in der zweithöchsten deutschen Spielklasse kann er starke 19 Punkte (Tore, 11 Assists) vorweisen.

Seit Anfang der Woche befindet sich Fitzgerald in Memmingen, hier wird er noch ein paar Tage in Quarantäne verbringen und dann zum Team stoßen. Der Stürmer wird den abgewanderten Johan Schreiber ersetzen, Donat Peter hat mittlerweile seinen deutschen Pass wie geplant erhalten.

ECDC Memmingen – SC Riessersee 1:2 (0:0/1:0/0:2)

Tore: 1:0 (36.) de Paly (Peter, Grözinger, 5-4), 1:1 (45.) Arkiomaa (Mayr, Maurer), 1:2 (56.) Arkiomaa (Soudek, Maurer).

Strafminuten: Memmingen 10 – Riessersee 8

ECDC Memmingen: Vollmer (Steinhauer) – Meier, Svedlund; Kittel, Kasten; de Paly, Schirrmacher – Pfalzer, Grözinger, Peter; Herm, Ledlin, Wolter; Abstreiter, Schmid, Hofmann; Dopatka, Fabian.

__________

Eine harte Nuss: Am zweiten Weihnachtsfeiertag in Füssen

Memmingen (fl). Trotz der Feiertage bleibt den Indians keine Zeit zum Ausruhen. Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag geht die Reise für den ECDC an den Kobelhang. Der EV Füssen erwartete die Maustädter dann zum nächsten Allgäu-Derby in dieser Saison. In den bisherigen Aufeinandertreffen konnte jedes Team einen Sieg erringen.

Nach dem Sieg in Füssen und der 0:4 Heimniederlage gegen den Altmeister Anfang Dezember, treffen die Memminger nun erneut auf den äußerst unangenehmen Gegner aus dem Ostallgäu, welcher momentan auf dem fünften Tabellenplatz verweilt. Das Team von Trainer Andreas Becherer verfügt über routinierte Führungskräfte wie Kapitän Eric Nadeu , Abwehrchef Lubos Velebny oder Sonthofens langjähriger Topscorer Marc Sill, welche die jungen Spieler im Team führen sollen. Zu den Topscorern zählen der Kanadier Sam Payeur, der sogar ligaweit an der Spitze der Wertungen zu finden ist. Außerdem sollen Dejan Vogl und Marc Besl, das Füssener Eigengewächs, für die Tore beim Traditionsclub sorgen.

Für die Indians keine leichte Aufgabe. Eine deutliche Leistungssteigerung gegen den SC Riessersee war nach dem zuletzt anhaltenden Negativtrend klar zu erkennen, doch das Ruder komplett herumzureißen gelang bisweilen noch nicht. Ob es gegen die hartnäckigen Ostallgäuer klappt, wird sich am Samstag ab 18 Uhr zeigen. Das Spiel verspricht auf jeden Fall einiges an Spannung und Brisanz. Das Allgäu-Derby kann wie gewohnt über Sprade-TV verfolgt werden.