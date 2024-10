Trotz FÃ¼hrung: Niederlage fÃ¼r die Black Hawks bei den TÃ¶lzer LÃ¶wen

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Sonntagabend vor knapp 1.000 Zuschauer bei den Tölzer Löwen geschlagen geben. Im Tor...

Im Tor absolvierte Janik Engler sein erstes Saisonspiel für die Passau Black Hawks. Die Habichte konnten im ersten Drittel in Überzahl durch ein Tor von Andrew Schembri in Führung gehen. Den Gastgebern gelang in der neunten Spielminute der Ausgleichstreffer zum 1:1. Kurz vor Ende des ersten Drittel schoss Sascha Maul die Habichte erneut in Führung. Im zweiten Drittel erwischten die Tölzer Löwen die Black Hawks eiskalt. Ein Doppelschlag drehte die Partie zugunsten der Oberbayern. Ebenso erging es den Dreiflüsse Städtern im letzten Drittel. Durch zwei schnelle Tore zogen die Löwen auf 5:2 davon. Sieben Minuten vor Ende folgte sogar der Treffer um 6:2 für Tölz. David Seidl konnte knapp zwei Minuten vor Schluss noch auf 6:3 verkürzen. „Wir sind heute gut ins erste Drittel gestartet und gingen mit einer Führung in die erste Drittelpause. Dann kassieren wir zwei mal zwei Gegentore innerhalb weniger Sekunden. Dazu kommen wieder unnötige Strafzeiten.“ so die Analyse von Black Hawks Trainer Thomas Vogl.

Das nächste Heimspiel absolvieren die Passau Black Hawks am Freitag, 11. Oktober um 19:30 Uhr gegen die Heilbronner Falken in der Eis-Arena Passau. Tickets sind Online auf ETIX.com erhältlich.

