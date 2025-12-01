Trotz erstem Daugavins-Treffer: Huskies unterliegen WÃ¶lfen im PenaltyschieÃŸen

Kassel. (PM Huskies) Nach dem Heimsieg am Freitag, waren die Schlittenhunde am Sonntagabend beim EHC Freiburg zu Gast.

Turgeon brachte die Huskies mit einem frÃ¼hen Powerplaytreffer in FÃ¼hrung, Hempel glich im Mittelabschnitt aus und Ilestedt bescherte den Gastgebern im Schlussdrittel die FÃ¼hrung. Mit seinem Treffer in der 54. Minute brachte Daugavins sein Team in die VerlÃ¤ngerung, in welcher die Entscheidung noch ausblieb. Im PenaltyschieÃŸen sicherte Ilestedt den Freiburgern den Zusatzpunkt.

Denkbar gÃ¼nstig verlief aus Sicht der Huskies der Start in die Partie. In einem frÃ¼hen Powerplay konnte Turgeon einen Distanzschuss von Wilde entscheidend zur FÃ¼hrung abfÃ¤lschen (2.). Kurz darauf gab es nach einer 2+2-Strafe gegen Ilestedt direkt die nÃ¤chste Gelegenheit in Ãœberzahl fÃ¼r die Schlittenhunde. Diese blieb aber ungenutzt, genau wie auch das erste Powerplay der Gastgeber. Die beste Chance in den verbliebenen Minuten des Drittels hatte Weidner im Konter nach Zuspiel von Braun, konnte Cerveny im Tor des EHC aber nicht Ã¼berwinden (12.), wodurch es mit der knappen Huskies-FÃ¼hrung in die erste Pause ging.

Im zweiten Abschnitt hatten die WÃ¶lfe die besseren Chancen. In der 22. Minute parierte Shilin stark gegen Ewanyk, zwei Minuten spÃ¤ter in Unterzahl zwang er sich praktisch selbst zu einer zweiten wichtigen Parade, nachdem ein KlÃ¤rungsversuch auf der Kelle von Schwamberger landete. Einige Minuten spÃ¤ter war dann der Huskies-Schlussmann aber machtlos: Schwamberger spielte auf den im Slot vollkommen freistehenden Hempel, welcher ins linke Eck zum 1:1 traf (29.). In den verbliebenen Minuten des Drittels hatten Hoelscher (31.) und Ilestedt (38.) jeweils die Gelegenheit ihr Team in FÃ¼hrung zu bringen, scheiterten aber jeweils am TorhÃ¼ter des Gegners.

Besser machte es Ilestedt dann im Schlussdrittel als er mit einem Schuss unter die Latte Shilin zur 2:1-FÃ¼hrung fÃ¼r die WÃ¶lfe Ã¼berwinden konnte (47.). Nachdem die Schlittenhunde eine Unterzahlsituation Ã¼berstanden, lieÃŸen sowohl Weidner (50.) als auch Keck (54.) einen Alleingang ungenutzt. Nach dem Powerbreak fiel der Ausgleich dann aber doch: Nach einer schnellen Kombination der Top-Reihe war es Daugavins, welcher den Puck am linken Pfosten ins Tor schieben konnte (54.). In den Schlussminuten waren die WÃ¶lfe dem Lucky Punch nÃ¤her, konnten jedoch ein spÃ¤tes Powerplay nicht nutzen und scheiterten in den Schlusssekunden an der Fanghand von Shilin.

In der VerlÃ¤ngerung kontrollierten die Gastgeber die Scheibe Ã¼ber weite Strecken. Die beste Chance der VerlÃ¤ngerung hatte Linsenmaier, welcher freistehend vor Shilin aber nicht verwandeln konnte (61.). Im PenaltyschieÃŸen sicherte sich der EHC den Zusatzpunkt, fÃ¼r die Nordhessen traf lediglich Daugavins.

Tore:

0:1 Turgeon (PP â€“ Wilde, Daugavins â€“ 2. Min.)

1:1 Hempel (Schwamberger â€“ 29. Min.)

2:1 Ilestedt (47. Min.)

2:2 Daugavins (Turgeon, Detsch â€“ 54. Min.)

3:2 Ilestedt (GWG â€“ SO)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!