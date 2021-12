Trotz “Bubble”: Coronavirusfall Ã¼berschattet U20 WM-Start des Ã¶sterreichischen Teams

Edmonton. (PM ÖEHV) Österreichs U20 Herreneishockey-Nationalteam startet am morgigen Montag, 20:00 Uhr live auf ORF Sport+, gegen Mitfavorit Finnland in die U20 WM 2022....

Edmonton. (PM ÖEHV) Österreichs U20 Herreneishockey-Nationalteam startet am morgigen Montag, 20:00 Uhr live auf ORF Sport+, gegen Mitfavorit Finnland in die U20 WM 2022. Überschattet wird dies von einem positiven Coronafall in den eigenen Reihen.

“Wir sind von diesem positiven Fall sehr überrascht, da wir uns seit mittlerweile knapp zwei Wochen in einer Bubble befinden und täglich mittels PCR-Test getestet werden”, rätselt auch ÖEHV Sportdirektor Herren Roger Bader darüber, wie das Virus den Weg in die Bubble fand.

Am 15. Dezember übersiedelte das Nationalteam samt Betreuerstab nach Kanada, musste dort zunächst in eine zweitägige Quarantäne, ehe man erstmals aufs Eis durfte. Zu diesem Zeitpunkt kam es bei zwei anderen Nationen zu je einem positiven Fall. Das Virus dürfte sich zum Glück innerhalb dieser Teams nicht weiter ausgebreitet haben, da keine weiteren Fälle bekannt wurden.

Aufgrund der aktuellen Situation in der COVID 19-Pandemie entschied der IIHF auch die angesetzten Testspiele auf maximal ein Spiel pro Nation zu beschränken. Am 23. Dezember absolvierte Österreich seinen einzigen WM-Test gegen Schweden, den das Drei Kronen Team mit 7:0 für sich entschied. Am 24. Dezember verließ Rotweißrot Red Deer Richtung Edmonton für die WM 2022.

Seit Eintreffen in Kanada hat sich das Team inklusive Betreuerstab täglich einem PCR-Test zu unterziehen. Bislang fielen sämtliche Tests negativ aus. Sonntagfrüh Ortszeit ereilte das Team schließlich die schlechte Nachricht über einen positiven Fall. Der Spieler wurde umgehend von seinem Zimmerkollegen separiert und befindet sich nun in Quarantäne, zeigt aktuell keine Symptome und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Das restliche Nationalteam sowie der gesamte Betreuerstab wurden nach bekannt werden des positiven Tests Sonntagvormittag Ortszeit mittels Antigentest getestet, bei dem sämtlichen Ergebnisse negativ ausfielen.

Das Protokoll sieht vor, dass das gesamte Nationalteam nun erneut mittels PCR-Test getestet wird, Spieler und Betreuer für 24 Stunden auf den eigenen Zimmern verbleiben. Das Abschlusstraining für den WM-Auftakt gegen Finnland fällt damit ins Wasser. Sollte es zu keinem weiteren Fall kommen, steht dafür allerdings dem morgigen Spiel nichts mehr im Wege.

Finnland geht als großer Favorit in das Duell, zählt gemeinsam mit Gastgeber Kanada, USA, Russland und Schweden zu den Turnierfavoriten. Nur einen Tag später geht es bereits gegen die Ahornblätter, am 30. Dezember trifft man auf Tschechien und am 31. auf Deutschland. Im abschließenden Duell mit unseren Nachbarn ortet man die größten Chancen der Relegation zu entgehen.

Head Coach Marco Pewal: “Die Auslosung sehe ich nicht als Nachteil, die Spieler können auf der kleineren Eisfläche Erfahrungen sammeln, natürlich kosten die Spiele zuvor Substanz, aber sie sind fit genug, um auch im letzten Match voll angreifen zu können. Die Spieler sollen die Partien gegen Finnland, Kanada und Tschechien genießen. Die Topnationen Finnland und Kanada sind sicher die Favoriten in der Gruppe, dann kommt Tschechien. Auch Deutschland ist von der Papierform über uns zu stellen. Unser großes Ziel ist es, Deutschland zu schlagen. An einem guten Tag, an dem bei uns alles passt, mit einer sehr guten Torhüterleistung und natürlich auch mit ein bisschen Glück ist das möglich!”

2022 erneut kein Absteiger

Beim gestrigen Direktorats-Meeting, bei dem Roger Bader Österreich vertrat, wurde besprochen, dass wie schon im Vorjahr kein Absteiger ermittelt wird. Am heutigen Sonntagvormittag Ortszeit Edmonton / CAN fiel dazu auch durch den IIHF die Entscheidung. Österreich wird damit auch im kommenden Jahr an der U20 WM der Top Division teilnehmen.

Roger Bader: “Man möchte damit vermeiden, dass es durch covidbedingte Ausfälle von Spielern zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt. Es freut uns, dass wir durch diese Entscheidung auch nächstes Jahr wieder in der Top Division antreten, wollen aber bei dieser WM beweisen, dass wir sportlich dazu gehören. Wir wollen spielen und den Klassenerhalt aus eigenen Stücken schaffen.”

Ob die Relegation, eventuell zur Ermittlung der Endplatzierung, gespielt wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Da die U20 WM Division IA bereits im Dezember ausgetragen wurde, bei der Belarus als Sieger und somit Aufsteiger in die Top Division hervorging, wird die nächstjährige WM mit elf statt zehn Nationen ausgetragen.

46. IIHF World Junior Championships Zeit- und Spielplan

WM Spielplan

Österreich vs. Finnland

Mo., 27. Dezember 2021, 20:00 Uhr MEZ (12:00 Uhr Ortszeit)

Live auf ORF Sport+

Österreich vs. Kanada

Mi., 29. Dezember, 01:00 Uhr MEZ (Di., 28. Dezember 2021, 17:00 Uhr Ortszeit)

Tschechien vs. Österreich

Do., 30. Dezember 2021, 22:30 Uhr MEZ (14:30 Uhr Ortszeit)

Live auf ORF Sport+

Deutschland vs. Österreich

Fr., 31. Dezember 2021, 20:00 Uhr MEZ (12:00 Uhr Ortszeit)

Live auf ORF Sport+

Nach Neujahr folgen die Finalserie sowie die Relegation.