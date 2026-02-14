Trotz 43 Torschüssen: Huskies ohne Treffer gegen den EHC Freiburg

Kassel. (PM Huskies) Nach zuletzt sieben Auswärtserfolgen in Serie traten die Huskies am Freitagabend bei den Wölfen aus Freiburg an.

In der vierten Spielminute markierte McCallum, trotz guter Anfangsphase der Nordhessen, den einzigen Treffer des Abends. Den Schlittenhunden gelang es hingegen nicht, einen ihrer 43 Abschlüsse im Freiburger Gehäuse unterzubringen.

Die Partie startete schwungvoll mit den vermeintlich besseren Anfangsminuten auf Seiten der Huskies. Diese konnten ihre erste Chance durch Benson (2.) sowie ein Powerplay jedoch nicht verwerten. Stattdessen waren es die Wölfe, für die McCallum, nach Vorarbeit von Ilestedt, mit deren ersten Abschluss den Führungstreffer erzielte. Mit dem Tor war der EHC auch besser im Spiel, konnte sein erstes Überzahlspiel allerdings genauso wenig nutzen wie einen Konter kurz darauf (12.). In den Minuten bis zur Pausensirene kontrollierten die Nordhessen wieder das Spielgeschehen, konnten sich aber keine nennenswerten Chancen mehr erarbeiten.

Zu Beginn des Mittelabschnitts forderte Ewanyk Maurer heraus, doch der Huskies-Schlussmann konnte die Situation bereinigen (23.). Auf der Gegenseite tat es ihm Hegmann bei einem Abschluss von Benson gleich (27.). In der Zwischenzeit sprachen die Schiedsrichter zudem eine zehnminütige Disziplinarstrafe gegen Detsch wegen dem „Provozieren einer Strafzeit“ aus. (26.). Lange war er jedoch auf der Strafbank nicht allein: Ventelä setzte hinter dem Tor des EHC einen üblen Check gegen Braun und erhielt nach Überprüfung mittels Videobeweis eine 5+Spieldauerstrafe (28.). Braun konnte nach einigen Minuten wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Nutzen konnten die Schlittenhunde die Überzahlsituation jedoch nicht, auch weil sie in der Phase selbst eine Strafzeit gegen sich ausgesprochen bekamen. Dennoch näherten sich die Huskies in den Schlussminuten zunehmend an. Die beste Chance hatte Benson nach einem Querpass von Hoelscher, doch Hegmann hielt mit einer Glanzparade die Null und den 1:0-Pausenstand fest (35.).

Über weite Strecken des Schlussabschnitts bot sich den Fans in der Echte-Helden-Arena ein ähnliches Bild wie bereits in den letzten Minuten des vorangegangenen Drittels. Die Huskies drängten auf den Ausgleichtreffer, konnten Hegmann im Tor der Wölfe jedoch nicht entscheidend in Verlegenheit bringen. Beide Teams ließen je eine Überzahlsituation ungenutzt, in der Schlussphase hatte Valenti mit einer Einzelaktion die wohl beste Gelegenheit (57.). Auch der zusätzliche Feldspieler sowie die Auszeit halfen nicht mehr: Trotz 43 Torschüssen müssen die Schlittenhunde die Rückreise ohne Torerfolg antreten.

Tore:

1:0 McCallum (Ilestedt – 4. Min.)