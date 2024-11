Troocks Traumtor ebnet den Iserlohn Roosters den Weg zum ersten „Heim-Dreier“

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben im zweiten Derby gegen die Kölner Haie innerhalb von zwei Wochen ihren ersten Heimsieg mit drei Punkten feiern...

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben im zweiten Derby gegen die Kölner Haie innerhalb von zwei Wochen ihren ersten Heimsieg mit drei Punkten feiern können.

Nach den schwachen Auftritten in Straubing und Schwenningen („Schlaftabletten-Spiel“) zeigten die Schützlinge von Headcoach Doug Shedden eine engagierte Leistung. Stürmer Branden Troock konnte sich mit zwei sehenswerten Treffern in die Torschützenliste beim 3:2 Derbysieg eintragen.

Frühe Führung verleiht den Roosters Sicherheit

Die 4.967 Zuschauer in der ausverkauften Balver Zinn Arena sahen einen intensiven Beginn der Partie. Schon nach 75 Sekunden zappelte der Puck erstmals im Tor der Kölner. Ugbekiles Schuss blieb hängen, Gersich fackelte nicht lange und schoss zum 1:0 ein. Die Roosters blieben druckvoll und nahmen Hudacek immer wieder unter Beschuss. Dessen Gegenüber, Andy Jenike im Iserlohner Kasten, bekam erstmals so richtig alle Hände voll zu tun, als Huss die erste Strafe im Spiel absitzen musste. Mit viel Einsatz überstanden die Hausherren diese Drangphase der Domstädter. Im weiteren Drittelverlauf blieben die Iserlohner angriffslustig und die Kölner ebenso geduldig. Gersich (15.) verpasste den zweiten Treffer. Und auch sein Teamkollege Boland verpasste frei vor Hudacek in der 19. Minute, wie auch wenige Sekunden vor der Pausensirene mit einem Pfostenschuss das zweite Tor der Iserlohner.

In der Pause erklärte Boland bei MagentaSport, dass das Energielevel heute im Team hoch ist und es auch sehr laut auf der Bank sei.

Troocks Traumtor

Köln fand gut ins zweite Drittel. Nach exakt 100 Sekunden lenkte Storm den Schuss von Glötzl zum 1:1 ins Iserlohner Tor. Aubry (25.) scheiterte mit einer weiteren guten Schusschance an Jenike. Müllers Strafe überstanden die Haie schadlos. Gegen Boland (29.), der auf das Kölner Tor stürmte, behielt Hudacek erneut die Oberhand. Sehenswert dann in der 33. Minute die erneute Führung der Roosters: Von „Coast to Coast“ zog Iserlohns Troock aus dem eigenen Drittel kommend an Freund und Feind (Austin) vorbei, um dann auch noch Hudacek zum 2:1 auszuspielen. Ein Treffer, der in den MagentaSport Top-10 sicherlich weit vorne landen dürfte. Eine Bankstrafe der Haie (34.) war fast abgelaufen, als Iserlohns Dal Colle auf der Gegenseite für zwei Strafminuten Platz nehmen durfte. Jenike & Co hielten dem Kölner Powerplay aber Stand und der von der Strafbank kommende Dal Colle hatte sogar direkt die Chance zum 3:1, konnte Hudacek aber nicht tunneln. Mit dem knappen 2:1 Vorsprung ging es in die zweite Pause. Aufgrund der klareren Torchancen hätte die Iserlohner Führung auch höher ausfallen können.

Haie-Assistenztrainer Manuel Kofler haderte bei MagentaSport in der zweiten Pause mit den ersten beiden Dritteln seines Teams. „Wir haben viel zu viel hergegeben und nicht unser Spiel gespielt“, so der frühere Iserlohner Spieler.

Aubry machte es noch einmal spannend

Die spannende Partie sah auch in den ersten Minuten des letzten Drittels zunächst die Kölner mit viel Puckbesitz und die Gastgeber mit einer, wenn man so will, kontrollierten Offensive. Glück für die Kölner, dass Vittasmäkis Aktion (49.) gegen Ziegler von den Schiedsrichtern nicht geahndet wurde. Ganz stark zeigten sich die Iserlohner in der 50. Minute: Alberg ergatterte sich die Scheibe, zog über Rechtsaußen vor, spielte die Scheibe hinüber zum linken Pfosten, wo Troock aus extrem spitzem Winkel zum 3:1 die Scheibe ins Netz beförderte. Köln stand damit endgültig unter Zugzwang. Die Zeit drohte den Domstädtern aber wegzulaufen. Schon 3:27 Minuten vor dem Ende opferte Köln erstmals Keeper Hudacek für den sechsten Feldspieler. Mit Erfolg, denn 18 Sekunden später verkürzte Aubry zum 3:2 ins lange Eck. Iserlohns erster „Heim-Dreier“ geriet damit wieder in ernste Gefahr. Die Roosters hielten dem Kölner Dauerfeuer aber Stand und brachten den ersten Heimsieg in regulärer Spielzeit ins Ziel.

Roosters können Vorsprung auf Düsseldorf ausbauen

In der Tabelle bleiben die Iserlohner auf dem vorletzten Platz, mit nun fünf Punkten Vorsprung auf den Letzten Düsseldorf. Köln rutscht auf den sechsten Rang ab.

Nun können die Spieler, die nicht im internationalen Einsatz sind, einige freie Tage zur Regeneration nutzen.

Nach der Länderspielpause geht es für die Iserlohner am Donnerstag, den 14.11. mit dem Spiel in Frankfurt weiter. Köln empfängt einen Tag später die Fischtown Pinguins.

Tore: 1:0 (01:15) Gersich (Ugbekile/Gormley), 1:1 (21:40) Storm (Glötzl/Aubry), 2:1 (32:43) Troock (Gersich), 3:1 (49:48) Troock (Alberg), 3:2 (56:51) Aubry (Almquist) 6-5,

Iserlohn: Jenike – Labrie, Osburn; Gormley, Ugbekile; Dietz, Jobke; Huss – Dal Colle, Cornel, Boland; Virtanen, Gersich, Troock; Rutkowski, Jentzsch, Ziegler; Saffran, Nieleck, Alberg

Köln: Hudacek – Vittasmäki, Sennhenn; Glötzl, Almquist; Müller, Austin; Niedenz – Schütz, MacLeod, Wohlgemuth; Kammerer, Aubry, Storm; Tuomie, Tyrväinen, Currie; Hänelt, van Calster, Münzenberger

Strafen: jeweils 6

Schiedsrichter: Polaczek, Schrader – (Giesen, Jürgens)

Zuschauer: 4967

