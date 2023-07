Trockentraining läuft bei Natue Boyz

Forst. (PM SCF) Bei der aktuell glühenden Hitze schwitzen die Nature Boyz entweder im Sportstudio Guffanti, oder auf dem Trainingsplatz an der Schule St....

Das Trainergespann Markus Rathberger und Tobias Maier haben mit Hilfe von Marco Guffanti einen Trainingsplan ausgearbeitet, den die Spieler jetzt umsetzen müssen.

Weiter wurden schon die Vorbereitungsspiele der Nature Boyz terminiert, so früh, wie schon lange nicht mehr. Spielpartner zu finden war in diesem Jahr alles andere als einfach, die Telefondrähte glühten sehr oft. Insgesamt ist es jedoch Werner Schilcher mit Absprache des Trainers Markus Rathberger gelungen, interessante Gegner zu gewinnen.

Als Highlight kann das erste Spiel am 15.09. betrachtet werden, denn zum ersten Vorbereitungsspiel kreuzen die Nature Boyz ihre Schläger mit dem Nachbarn und Bayernligisten Peißenberg Miners. Eine Woche später geht es zu den sehr starken Wanderers aus Germering, ehe es eine Woche später zum Ligarivalen EV Pfronten geht. Anschließend folgen drei Heimspiele hintereinander, nämlich am 01.10. kommt Ligakonkurrent ERC Lechbruck nach Peißenberg, dann der EV Fürstenfeldbruck.

Am Wochenende 13.10. bis 15.10. absolvieren die Nature Boyz im Peißenberger Eisstadion ihr Trainingslager. Am 13.10. gibt der ambitionierte Bezirksligist TSV Farchant seine Visitenkarte in Peißenberg ab, ehe es am Samstag, dem 14.10. zum EV Aich nach Moosburg geht.

Nachdem am 15.10. das Saisoneröffnungsspiel der Landesliga durchgeführt wird, startet die Liga am 22.10. in den Punktspielbetrieb. Die Ligeneinteilung wird in Kürze veröffentlicht, anschließend findet nach der Bayernliga auch die Termintagung der Landesligen statt.

Im Kader der Nature Boyz hat sich selbstverständlich auch einiges getan, ab nächster Woche gibt es hierzu die entsprechenden News.

