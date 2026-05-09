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Straubing TigersTransfer-News

Trio verlängert am Straubinger Pulverturm

9. Mai 20261 Mins read101
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Adrian Klein - (C) City-Press
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Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können drei weitere Vertragsverlängerungen in der Defensive vermelden.

Adrian Klein, Mario Zimmermann und Nicolas Beaudin werden auch in der kommenden Saison für die Straubing Tigers auflaufen.

Mit Adrian Klein bleibt den Straubing Tigers ein weiterer Verteidiger erhalten, der sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich im Club entwickelt hat. Der 22-Jährige kam zur Saison 2020/21 nach Straubing und absolvierte seither 258 DEL-Partien für die Tigers. Dabei sammelte der gebürtige Neustädter 39 Scorerpunkte. Zusätzlich stand Klein in der Champions Hockey League sowie beim Spengler Cup insgesamt 17-mal für Straubing auf dem Eis.

Auch Mario Zimmermann wird weiterhin Teil der Tigers-Defensive sein. Der 25-jährige Verteidiger wechselte zur Saison 2021/22 an den Pulverturm und absolvierte seine bisherigen DEL-Einsätze ausschließlich für die Straubing Tigers. In 249 DEL-Spielen verbuchte der gebürtige Altöttinger 44 Punkte. In der Champions Hockey League und beim Spengler Cup kamen elf weitere Einsätze sowie drei Scorerpunkte hinzu.

Komplettiert wird das verlängerte Verteidiger-Trio durch Nicolas Beaudin. Der Kanadier wechselte vor der Saison 2025/26 erstmals in die PENNY DEL und überzeugte in seinem ersten Jahr in Straubing mit seinen spielerischen Qualitäten. In 57 Partien erzielte der 26-Jährige 28 Scorerpunkte. Vor seinem Wechsel nach Niederbayern stand Beaudin unter anderem für HC Kometa Brno sowie in der AHL für die Rockford IceHogs und Laval Rocket auf dem Eis. 2018 wurde der Verteidiger in der ersten Runde an Position 27 von den Chicago Blackhawks gedraftet.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt: „Mit Adrian, Mario und Nicolas halten wir drei Verteidiger im Kader, die auf unterschiedliche Weise sehr wichtig für unsere Defensive sind. Adrian und Mario kennen unseren Club, unsere Liga und unsere Anforderungen sehr gut und haben sich über die vergangenen Jahre bei uns stetig weiterentwickelt. Nicolas hat in seiner ersten Saison gezeigt, welche Qualitäten er im Spielaufbau und mit der Scheibe mitbringt. Wir freuen uns, dass alle drei weiterhin Teil unseres Teams sind.“

Mit den Vertragsverlängerungen behalten die Straubing Tigers wichtige Bausteine für die kommende Saison im Kader.

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