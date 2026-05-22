Trio verlängert am Straubinger Pulverturm

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers treiben ihre Kaderplanung weiter voran und haben die Verträge mit drei deutschen Stürmern verlängert: Linus Brandl, Filip Varejcka und Tim Brunnhuber bleiben den Niederbayern erhalten.

Mit Tim Brunnhuber setzt ein erfahrener und langjähriger Tigers-Stürmer seinen Weg am Pulverturm fort. Der 27-jährige Stürmer steht seit der Saison 2019/20 im Aufgebot der Straubing Tigers und gehört damit seit mehreren Jahren fest zum Kern der Mannschaft. In der abgelaufenen PENNY DEL-Hauptrunde kam Brunnhuber in 52 Spielen auf 13 Scorerpunkte. Darüber hinaus stand der gebürtige Eggenfeldener bereits mehrfach im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft.

Ebenfalls weiterhin für die Straubing Tigers auflaufen wird Filip Varejcka. Der 25-jährige Flügelstürmer wechselte zur Saison 2025/26 nach Straubing und entwickelte sich in seinem ersten Jahr am Pulverturm zu einem wichtigen Bestandteil der Offensive. In der Saison 2025/26 erzielte der gebürtige Münchner in 47 Hauptrundenspielen neun Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Auch Varejcka wurde in den vergangenen Jahren mehrfach für Maßnahmen der deutschen Nationalmannschaft nominiert.

Komplettiert wird das Trio von Linus Brandl. Der 21-jährige Stürmer kam 2023 nach Straubing und sammelte seither sowohl in der PENNY DEL als auch per Förderlizenz in der DEL2 beim EV Landshut wichtige Spielpraxis. In der vergangenen Hauptrunde stand Brandl 29-mal für die Tigers auf dem Eis und absolvierte zusätzlich Partien für Landshut.

Sportlicher Leiter Jason Dunham sagt zur Vertragsverlängerung des Trios: „Tim, Filip und Linus bringen jeweils unterschiedliche Qualitäten mit, die für unsere Mannschaft wichtig sind. Tim kennt unseren Standort und unsere Spielweise sehr gut, arbeitet konstant hart und übernimmt Verantwortung. Filip hat sich bei uns sehr gut entwickelt und bringt Tempo, Zug zum Tor und offensive Qualität mit. Linus ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der weiter wichtige Schritte machen soll. Wir freuen uns, dass alle drei ihren Weg in Straubing fortsetzen.“

Damit stehen drei weitere deutsche Stürmer im Kader der Straubing Tigers für die kommende Saison.