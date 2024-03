Trio stÃ¼rmt auch kommende Saison fÃ¼r die KSW IceFighters Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Ian Farrell, Jan-Luca Schumacher und Luke Volkmann gehen auch in der Saison 2024/2025 für den Eishockey-Oberligisten KSW IceFighters Leipzig auf Torejagd....

Darauf verständigte sich die Geschäftsleitung mit den drei Angreifern. Damit treibt der Drittligist seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Bereits im Februar hatte Sturmkollege André Schietzold seinen Vertrag verlängert.

Der Deutsch-Kanadier Ian Farrell spielt seit der Saison 2016/2017 für die IceFighters und absolvierte insgesamt 222 Pflichtspiele, in denen der 30-jährige 174 Scorerpunkte erzielte.

Jan-Luca Schumacher (22 Jahre) war im vergangenen Sommer aus Bayreuth nach Leipzig gewechselt und avancierte zum besten Vorlagengeber der IceFighters mit 22 Assists in der abgelaufenen Spielzeit.

Der 23-jährige Luke Volkmann stieß im November 2023 zu den IceFighters. Zuvor hatte er in Heilbronn gespielt. In 29 Pflichtspielen traf er 13 Mal das gegnerische Tor und ist damit zweitbester Torschütze des Teams in der Saison 2023/2024.