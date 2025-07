Trio stürmt auch in der neuen Saison für den ERC Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Mit Dustin Ottenbreit, Jonas Gotzler und Justin Weber bleiben den Schwarz-Gelben auch in der kommenden Saison wichtige Spieler treu.

Nachdem Pascal Kröber und Lynnden Pastachak als Verstärkungen und jüngst die Saisonvorbereitungsspiele im Herbst verkündet wurden, dürfte bei Fans und Verantwortlichen des Eishockey-Landesligisten die Vorfreude auf die neue Spielzeit weiter steigen.

Die Reihen im Kader des ERC füllen sich – und mit den Vertragsverlängerungen von Dustin Ottenbreit, Jonas Gotzler und Justin Weber stehen dem Trainerteam nunmehr zehn Offensivkräfte zur Verfügung. Hinzu kommen aktuell noch sechs Verteidiger und drei Torhüter.

Dustin Ottenbreit ist ein echtes Sonthofer Eishockey-Eigengewächs: Der 25-jährige Stürmer ist in Immenstadt geboren und hat alle Jugendmannschaften des ERC durchlaufen. Anders als in der Saison 2023/24, in der er aufgrund einer Verletzung nur zehn Partien absolvieren konnte, zeigte er seine gute Spielübersicht in der vergangenen Spielzeit in insgesamt 27 Matchs und verzeichnete dabei zwölf Punkte (sechs Tore, sechs Vorlagen).

Jonas Gotzler ist ebenfalls ein echtes Eigengewächs und hat seine Ausbildung beim ERC-Nachwuchs genossen. Gotzler lief in der vergangenen Saison 25-mal für die Sonthofer auf, zeigte bei seinen Einsätzen wie immer Kampfgeist und rackerte die Eisfläche hoch und runter. Gotzler erzielte sechs Treffer und vier Assists.

Der 21-jährige Justin Weber ist ein dynamischer Stürmer, der mit seiner Energie und körperlichen Robustheit viel Schwung in die Offensivbemühungen der Sonthofer bringen kann. Leider konnte er diese Qualitäten in der abgelaufenen Saison nur bedingt zeigen: Eine langwierige Oberkörperverletzung zwang ihn zu einer langen Pause. Am Ende absolvierte Weber nur neun Partien, in denen er immerhin ein Tor und zwei Vorlagen beisteuerte.

Der ERC Sonthofen freut sich, dass die drei Spieler auch in der kommenden Saison für den Verein aufs Eis gehen werden und wünscht allen eine gute und verletzungsfreie Saisonvorbereitung!

Die Testspiele des ERC Sonthofen im Herbst:

26.09.2025 20 Uhr Kempten vs. Sonthofen

28.09.2025 18 Uhr Sonthofen vs. Forst

03.10.2025 20 Uhr Sonthofen vs. Kempten

10.10.2025 20 Uhr Sonthofen vs. Lechbruck

Der ERC Sonthofen wird in den kommenden Wochen regelmäßig über Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen informieren.

Der Kader des ERC Sonthofen (Stand: 23.07.2025)

Torhüter: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Abwehr: Robin Berger, Pascal Kröber (neu), Filip Krzak, Nicolas Neuber, Adam Suchomer, Roman Zwicker

Sturm: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Dustin Ottenbreit, Lynnden Pastachak (neu), Justin Weber, Fabian Zeiske, Philipp Zeiske