Trio bleibt komplett: Auch Goalie Mohr verlÃ¤ngert beim EVF

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Auch Torhüter Valentin Mohr hat seinen Vertrag beim EV Fürstenfeldbruck verlängert.

Das Goalie-Trio des EVF bleibt damit weiter beisammen. Gemeinsam mit dem 21-jährigen Paul Croos und dem 35 Jahre alten Michael Wolf geht Mohr Mitte Oktober in die neue Landesliga-Saison.

Mit Valentin Mohr hat der EVF einen Goalie „im perfekten Torwartalter“, wie es Trainer Maxi Helling sagt. Der Coach setzt darauf, dass der 28-Jährige in der kommenden Saison wieder mit starken Paraden für Sicherheit in der Defensive sorgt: etwa so wie im vergangenen November beim Heimspiel gegen Germering. Da lag der EVF zwar schon mit 0:4 zurück – doch dann gab es keinen Weg mehr vorbei an Goalie Mohr. Bruck drehte das Spiel und wurde ohne weiteres Gegentor zum Derbysieger.

Wichtig für die junge Brucker Defensive dürfte Mohrs Erfahrung aus mittlerweile sieben Landesliga-Saisons beim EVF werden. An sich selbst hat er den Anspruch, für Ruhe und Stabilität zu sorgen: „Das geht nur durch klare Ansagen und richtige Kommunikation“, betont der Torhüter. Vor allem den jungen Verteidigern will er mit dem einen oder anderen Tipp helfen.

Mohr wünschst sich für die kommende Spielzeit, möglichst viele Spiele zu machen und der Mannschaft Sicherheit zu geben. „Wenn ich das schaffe und wir als Mannschaft gut zusammenspielen, können wir in jedem Spiel Punkte holen“, formuliert der Torhüter seine Erwartungen. Klar ist für ihn aber auch, dass es diese Punkte nur geben wird, wenn das ganze Team kämpft und arbeitet. Die erste Gelegenheit dazu gibt es am 20. Oktober: Dann startet der EVF auswärts mit einem Derby gegen Germering in die Saison. Sein erstes Heimspiel bestreitet der EVF am 03. November gegen den ERC Sonthofen.

Dauerkartenverkauf gestartet

Jüngst angelaufen ist der Dauerkartenverkauf des EVF. Bestellungen sind über die Vereinswebsite ev-fuerstenfeldbruck.de möglich. Bis zum 28. September können die Karten zum günstigsten Frühbucherpreis bestellt werden. „Je früher die Fans eine Dauerkarte erwerben, desto mehr finanzielle Sicherheit haben wir als Verein. Entsprechend wollen wir den frühen Käufern ein besonders gutes Angebot machen“, sagt Thomas Salzmann, Leiter des Seniorenhockeys beim EVF. Für Schüler, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte gibt es zusätzliche Ermäßigungen.

Die Heimspiele des EVF in der Eishockey-Landesliga

03.11.2024, 17.15 Uhr: ERC Sonthofen 1999

10.11.2024, 17.15 Uhr: EV Ravensburg

15.11.2024, 19.45 Uhr: ERC Lechbruck

22.11.2024, 19.45 Uhr: EV Pfronten

01.12.2024, 17.15 Uhr: SC Reichersbeuern

06.12.2024, 19.45 Uhr: Wanderers Germering

08.12.2024, 17.15 Uhr: ESV Burgau 2000

20.12.2024, 19.45 Uhr: ERSC Ottobrunn

05.01.2025, 18.00 Uhr: SC Forst

17.01.2025, 19.45 Uhr: ERSC Ottobrunn

19.01.2025, 17.15 Uhr: Wanderers Germering

24.01.2025, 19.45 Uhr: SC Forst

31.01.2025, 19.45 Uhr: SC Reichersbeuern