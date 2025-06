Trio bleibt in Straubing

Straubing. (PM Tigers) Elis Hede, Tim Fleischer und Danjo Leonhardt werden auch in der Saison 2025/26 das Trikot der Niederbayern tragen.

Alle drei kamen zur Spielzeit 2024/25 von den Nürnberg Ice Tigers an den Pulverturm und haben sich in ihrer ersten Saison in Straubing schnell etabliert.

Der deutsch-finnische Außenstürmer Elis Hede absolvierte insgesamt 60 Pflichtspiele für die Tigers und sammelte dabei 29 Scorerpunkte. Tim Fleischer, deutscher Center, kam auf insgesamt 67 Einsätze und 26 Punkte in der vergangenen Spielzeit. Danjo Leonhardt lief in seiner Debütsaison 72 Mal für die Straubing Tigers auf und erzielte 31 Scorerpunkte.

„Alle drei haben in ihrer ersten Saison bei uns überzeugt“, sagt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Sie bringen Energie, Tempo und Charakter ins Team. Wir sind überzeugt, dass sie in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen können und freuen uns, den Weg gemeinsam weiterzugehen.“

Die Straubing Tigers freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Elis, Tim und Danjo und wünschen ihnen für die anstehende Saison viel Erfolg.

