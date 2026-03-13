Trio bleibt bei den Blue Devils

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und können drei wichtige Personalentscheidungen vermelden

Verteidiger Calvin Pokorny, Stürmer Alex-Olivier Voyer und Torhüter Michael McNiven haben ihre Verträge in der Oberpfalz verlängert.

Calvin Pokorny kam zu Beginn der Saison zu den Blue Devils, nachdem sich Maximilian Kolb verletzt hatte. Der Verteidiger, der zuletzt beim EHC Freiburg spielte, brachte sofort Stärke, Härte und Stabilität in unsere Defensive. In 47 Hauptrundenspielen sammelte der Rechtsschütze 15 Punkte.

Alex-Olivier Voyer kam während der Saison nach Weiden. Der Kanadier wechselte im Dezember von den Ravensburg Towerstars in die Oberpfalz, nachdem sich Tomas Rubes verletzt hatte. Voyer integrierte sich nahtlos und brachte wertvolle Führungsqualitäten und Erfahrung in die Mannschaft ein. In 27 Einsätzen für die Blue Devils erzielte der talentierte Flügelspieler sieben Tore und bereitete 17 weitere Treffer vor. Damit hat er sich klar als wichtiger Bestandteil unserer Offensive etabliert.

Michael McNiven kam in dieser Saison mit großer Erfahrung auf hohem Niveau ins Team. Nachdem er in seinem ersten Hauptrundenspiel direkt einen Shutout verbuchen konnte, erlitt er eine Verletzung, die ihn mehrere Wochen außer Gefecht setzte. Nach seiner Rückkehr aus der Reha gewann er jedoch schnell wieder das Vertrauen als Stammtorhüter zurück und überzeugte mit starkem Können und Konstanz zwischen den Pfosten.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Alle drei Spieler haben schnell gezeigt, dass sie wichtige Faktoren für die Mannschaft sind. Calvin und Alex-Olivier haben sich hervorragend in die Mannschaft eingefügt und uns in einer schwierigen Phase enorm geholfen. Michael zeichnet sich vor allem durch ein gutes Stellungsspiel, ein sehr gutes Spiel mit der Scheibe sowie durch seine kommunikative Art im Zusammenspiel mit seinen Vorderleuten aus. Zudem ist er ein wichtiger Ansprechpartner und Mentor für unsere jungen Goalies.“