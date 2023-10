Trevor Parkes: â€žDas Spiel war lange hart umkÃ¤mpftâ€œ – Red Bull MÃ¼nchen feiert in Iserlohn seinen vierten Sieg in Folge

Artikel anhören München. (Pressemitteilung Red Bulls) Drei Punkte gesichert, Serie ausgebaut: Red Bull München hat bei den Iserlohn Roosters mit 5:2 (0:0|2:1|3:1) gewonnen und...

München. (Pressemitteilung Red Bulls) Drei Punkte gesichert, Serie ausgebaut: Red Bull München hat bei den Iserlohn Roosters mit 5:2 (0:0|2:1|3:1) gewonnen und damit den vierten Sieg in Folge eingefahren.

Vor 3.492 Zuschauern erzielten Trevor Parkes (2), Veit Oswald, Andreas Eder und Nicolas Krämmer die Tore für das Team von Trainer Toni Söderholm.

Spielverlauf

Die Red Bulls gleich im Vorwärtsgang und mit den ersten Abschlüssen, doch auch Iserlohn setzte Nadelstiche. Nach dem schwungvollen Beginn verteidigten beide Teams konsequent. Chancen waren daher Mangelware. Somit ging es ohne Treffer in die erste Pause.

Nach dem Seitenwechsel die Red Bulls mit dem besseren Start und dem 1:0 durch Oswald (23.). Im Anschluss drängte Iserlohn auf den Ausgleich. Diesen verhinderten zunächst der Pfosten und der starke Daniel Allavena, ehe Eric Cornel das 1:1 erzielte (30.). Danach ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Parkes zum 2:1 für München (34.) – gleichzeitig der Spielstand nach zwei Dritteln.

Iserlohn brauchte einen Treffer, doch die Red Bulls verteidigten konzentriert und legten per Doppelschlag nach: Zunächst erhöhte Eder (44.), ehe Parkes in Überzahl seinen Doppelpack schnürte (45.). Nach dem 4:1 versuchten die Roosters noch einmal alles, spätestens bei Allavena war aber Endstation. In der 55. Minute machte Krämmer mit seinem Tor zum 5:1 den Deckel drauf. Der Anschlusstreffer der Roosters durch Maciej Rutkowski vier Sekunden vor der Schlusssirene kam deutlich zu spät.

Trevor Parkes: „Wir haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Am Ende war es ein 5:2-Sieg, aber es hat sich nicht so deutlich angefühlt. Das Spiel war lange hart umkämpft und wir sind sehr froh drei Punkte eingefahren zu haben.“

Tore:

0:1 | 22:40 | Veit Oswald

1:1 | 29:33 | Eric Cornel

1:2 | 33:48 | Trevor Parkes

1:3 | 43:40 | Andreas Eder

1:4 | 44:56 | Trevor Parkes

1:5 | 54:17 | Nicolas Krämmer

2:5 | 59:56 | Maciej Rutkowski

Zuschauer: 3.492

Fotostrecke zum Spiel

