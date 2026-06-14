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Treueschwur an der Hindelanger Straße: Kapitän Marc Sill bleibt beim ERC

14. Juni 20262 Mins read79
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Marc Sill - © Bettina Brunner
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Sonthofen (PM ERC) Das große Jubiläum der Nummer 33: Kapitän Marc Sill stürmt in seine historische 20. Saison beim ERC Sonthofen

Die Nachricht, auf die alle Fans der Schwarz-Gelben gewartet haben, ist offiziell: Kapitän und Rekordspieler Marc Sill hat seinen Vertrag beim ERC Sonthofen verlängert. Damit steht fest, dass das absolute Aushängeschild des Oberallgäuer Eishockey-Traditionsvereins in seine historische 20. Spielzeit (wenn auch nicht zusammenhängend) im Trikot des ERC gehen wird. Für die sportliche Leitung ist die Verlängerung ein wichtiger Meilenstein für die kommende Landesliga-Saison.

Es gibt Spieler, die für einen Verein wertvoll sind – und es gibt Spieler, die die Identität eines gesamten Clubs verkörpern. Marc Sill gehört zweifellos in die letztgenannte Kategorie. Als einer der Rekordspieler der Sonthofener Eishockeygeschichte hat die Nummer 33 inzwischen stolze 633 Spiele für den ERC absolviert. Nun setzt er seine beeindruckende Reise an der Hindelanger Straße fort und macht die zwei Jahrzehnte voll.

Dass Sill auch vor seiner geschichtsträchtigen 20. Spielzeit für den ERC nichts an seiner Torgefährlichkeit, Dynamik und Spielintelligenz eingebüßt hat, unterstreichen die Zahlen der vergangenen Saison eindrucksvoll. Er bleibt ein unumstrittener Dreh- und Angelpunkt im System der Trainer Helmut Wahl und Vladi Kames. In der vergangenen Hauptrunde zog der erfahrene Stürmer gewohnt souverän die Fäden. Mit insgesamt 31 Scorerpunkten war er einer der effektivsten Angreifer der Oberallgäuer. Auffällig war dabei vor allem sein Auge für den Mitspieler: Neben seinen 9 eigenen Treffern glänzte er mit 22 Assists als uneigennütziger Vorbereiter, der seine Sturmpartner immer wieder mustergültig in Szene setzte.

Seine Qualität stellte der Routinier unter Beweis, als es in der entscheidenden Saisonphase darauf ankam: In den sechs Playoff-Spielen steuerte der Kapitän 10 Punkte (2 Tore, 8 Assists) bei. Er ging in jedem Wechsel mit hohem Einsatz voran und führte die Mannschaft als verlässlicher Führungsspieler, was maßgeblich zu seiner letztjährigen Saisonbilanz von insgesamt 41 Scorerpunkten beitrug.

Für die Kaderplaner des ERC ist diese Verlängerung das Fundament für die neuen sportlichen Aufgaben. Die Zusage des Kapitäns gibt der Mannschaft die nötige Stabilität und unterstreicht, dass die Schwarz-Gelben weiterhin auf Kontinuität, Herzblut und unschätzbare Routine setzen. Wenn im Herbst die neue Spielzeit beginnt, wird Marc Sill zum 20. Mal das neue Sonthofener Trikot überstreifen – ein Meilenstein, auf den sich die Fans an der Hindelanger Straße freuen dürfen.

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