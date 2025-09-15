Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
! +DEL

Treffer in München hätte nicht zählen dürfen

Stellungnahme der PENNY DEL zum 2:2-Ausgleichstreffer beim Spiel zwischen Red Bull und den Fischtown Pinguins Bremerhaven

15. September 20251 Mins read149
Patrick Hager von Red Bull München während des Spiels zwischen Red Bull München und Fischtown Pinguins - © Bruno Dietrich / City-Press
Neuss. (DEL) Bei der Partie des zweiten Spieltags zwischen dem EHC Red Bull München und den Fischtown Pinguins Bremerhaven (3:4) in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) am Sonntag wurde der Treffer zum 2:2 fälschlicherweise gegeben.

Bei einer angezeigten Strafe gegen Bremerhaven hatte München den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers aus dem Tor genommen. Dabei landete ein Rückpass der Gastgeber im leeren eigenen Tor, der Treffer wurde gegeben und anschließend die angezeigte Strafe gegen Andy Miele ausgesprochen.

Da der Bremerhavener Spieler Vladimir Eminger den Pass der Münchner abgefälscht hatte, hätte der Treffer nach Regel 78.5 Abschnitt XI des DEL-Regelbuchs auf Basis des Rulebooks des Internationalen Eishockey-Verbandes (IIHF) nicht zählen dürfen. „Nach Ansicht der Videobilder war es eine falsche Tatsachenentscheidung“, erklärt Lars Brüggemann, Leiter Schiedsrichterwesen der PENNY DEL. Ein Protestgrund für eine mögliche Spielwertung liegt nicht vor.

Die Szene noch einmal im TV-Originalkommentar



Hier der Wortlaut der Regel 78.5 (XI):
„During the delayed calling of a penalty, the offending Team cannot score unless the non-offending Team shoots the puck into their own net. This shall mean that a deflection off an offending Player or any physical action by an offending Player that may cause the puck to enter the non-offending Team’s goal, shall not be considered a legal goal. Play shall be stopped before the puck enters the net (whenever possible) and the signaled penalty assessed to the offending Team“


Übersetzt:
„Während einer angezeigten Strafe kann das bestrafte Team kein Tor erzielen, es sei denn, das andere Team schießt den Puck ins eigene Tor. Wenn ein Abfälschen oder eine körperliche Aktion eines Spielers der bestraften Mannschaft dazu führt, dass der Puck ins Tor gelangt, darf es nicht als gültiges Tor gewertet werden. Das Spiel wird (wenn möglich) unterbrochen, bevor der Puck ins Tor gelangt, und die signalisierte Strafe gegen das bestrafte Team verhängt.“

2513
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?
