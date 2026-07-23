Travis St. Denis vierter KAC-Neuzugang

Klagenfurt. (PM KAC) Der mannschaftsintern zweitbeste Scorer des EC Salzburg aus der vergangenen Saison schließt sich dem EC-KAC an, Stürmer Travis St. Denis hat sich dazu entschieden, seine Laufbahn bei den Rotjacken fortzusetzen.

Der EC-KAC freut sich, seinen vierten Neuzugang im Hinblick auf die Saison 2026/27 in der win2day ICE Hockey League und der Champions Hockey League präsentieren zu können: Vom EC Salzburg kommt Angreifer Travis St. Denis zum österreichischen Rekordmeister, an den er sich vertraglich vorerst für ein Jahr gebunden hat.

Travis St. Denis stammt aus der kanadischen Provinz British Columbia, wo er auch seine Nachwuchsausbildung genoss. In das Erwachseneneishockey startete er im US-Amerikanischen College-System, wo er zwischen 2012 und 2016 sehr erfolgreich die Quinnipiac University repräsentierte. Mit der Organisation aus Connecticut schrammte er in seiner vierten und letzten Saison nur um einen Sieg am nationalen Meistertitel vorbei. Für den giftigen Stürmer, der sowohl im Zentrum als auch am Flügel einsetzbar ist, folgte 2016 der Wechsel in den Profibereich, fünf Spielzeiten hindurch lief er in der American Hockey League (AHL) auf, wo er 294 Einsätze für Bridgeport und Binghampton absolvierte und dabei gute 145 Scorerpunkte verbuchte. Von 2021 bis 2025 war Travis St. Denis durchgehend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aktiv, dort stand er drei Jahre lang bei den Straubing Tigers und eines beim ERC Ingolstadt unter Vertrag und erzielte dabei im Schnitt 19 Tore pro Saison. Die vergangene Spielzeit verbrachte der Kanadier bei den ICE-Kollegen vom EC Salzburg, bei den Red Bulls avancierte er (mit 45 Zählern, davon 21 Treffern, in 51 Ligaspielen) zum teamintern zweitbesten Scorer hinter Michael Raffl. Zudem sammelte er in der jüngeren Vergangenheit auch reichhaltige internationale Erfahrung, die kommende beim EC-KAC wird seine fünfte Spielzeit in Serie sein, in der er in der Champions Hockey League im Einsatz ist.

Head Coach Kirk Furey freut sich über die Verpflichtung des nächsten Bausteins für eine erfolgreiche Rotjacken-Saison 2026/27: „Travis St. Denis bringt viel Erfahrung aus zehn Profi-Saisonen aus Nordamerika und Europa mit in unsere Mannschaft. Er hat in verschiedenen guten Ligen konstant unter Beweis gestellt, dass er in der Offensive große Beiträge liefern kann. Sein Spielstil ist kantig, er ist ein kleinerer Stürmer, agiert aber meist sehr giftig, lässt sich nicht viel bieten und steht stets für sich und sein Team ein. Die Energie, die er auf das Eis bringt, passt gut in unsere Truppe und auch zu unserer Art und Weise, Eishockey zu spielen, dementsprechend freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Travis St. Denis: „Als die Möglichkeit auftauchte, zum EC-KAC zu wechseln, fühlte sich das für mich und meine Familie sofort wie etwas sehr gut Passendes an. Ein Klub mit einer so großen Tradition und einer Kultur des Erfolgs ist etwas, dessen Teil ich sehr gerne werden wollte. Die Informationen, die ich über Organisation und Stadt eingeholt habe, waren allesamt positiv, das tolle Publikum kenne ich ja bereits aus der vergangenen Saison, als ich noch ein Gegenspieler war. Das Trainingscamp startet bereits in ein paar Wochen, ich freue mich also darauf, schon bald meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen, und hoffe, dass wir alle gemeinsam ein erfolgreiches Jahr hinlegen können. Ich werde an jedem Tag mein Bestes geben und meine Erfahrungen und Fähigkeiten in den Dienst unserer Gruppe stellen. Zum Ziel setze ich mir den Gewinn der Meisterschaft, das ist, was man sich von solch einem Klub immer erwartet. Gemeinsam mit meiner Familie freue ich mich darauf, dieses neue Kapitel in Klagenfurt aufzuschlagen.“

STAND DER KADERPLANUNG 2026/27

TORHÜTER: Sebastian Dahm (2027), Florian Vorauer (2027)

ABWEHR: Mattias Göransson (2027), Jesper Jensen Aabo (2027), Thimo Nickl (2027), Maximilian Preiml (2027), Tobias Sablattnig (2027), Clemens Unterweger (2029)

ANGRIFF: Jan Drozg (2027), Matt Fraser (2027), Raphael Herburger (2027), Fabian Hochegger (2028), Jacob Hudson (2027), Thomas Hundertpfund (2027), Daniel Obersteiner (2028), Nick Petersen (2027), Simeon Schwinger (2028), Travis St. Denis (2027), Finn van Ee (2029)

FIXIERTE ABGÄNGE: David Maier, Josh Teves, Johannes Dobrovolny, Mathias From, Luka Gomboc, Mario Kempe, Oliver Lam, Nolan Moyle, David Waschnig, Marcel Witting