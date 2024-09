Traumstart der Foxes â€“ Linz mit 5:0 geschlagen

Bozen. (PM HCB) Ein furioser Start für den HCB Südtirol Alperia, der beim Saisonauftakt der ICE Hockey League den Steinbach Black Wings Linz keine...

Bozen. (PM HCB) Ein furioser Start für den HCB Südtirol Alperia, der beim Saisonauftakt der ICE Hockey League den Steinbach Black Wings Linz keine Chance ließ: 5:0 endete die Partie zugunsten der Weiß-Roten, dank eines Doppelpacks von McClure sowie Toren von Christoffer, Helewka und DiGiacinto.

Im Tor feierte Sam Harvey mit 23 Paraden ein Shutout.

Trainer Glen Hanlon musste lediglich auf die Langzeitverletzten Miglioranzi und Halmo verzichten (Letzterer verbüßt außerdem das erste von drei aus der letzten Saison verbliebenen Spielsperren). Salinitri gab hingegen sein Debüt.

Es war die Nummer 71, die als erstes dem Führungstreffer nahekam, als er bei seinem ersten Einsatz im Trikot der Weiß-Roten Tirronen zu einem Reflex zwingt. Die Foxes mussten sich danach über zwei Minuten in Unterzahl verteidigen, doch das Penalty Killing war erfolgreich. Genauso wie Braden Christoffer in Minute 11:47, der die Gelegenheit nutzte, um sein erstes Tor im Foxes-Trikot zu erzielen: Der kanadische Center gewann zuerst das Bully im Offensivdrittel und lenkte dann den Schuss von Valentine von der blauen Linie ins Netz. Kurz darauf erlebten die 2.100 Zuschauer in der Sparkasse Arena einen Schreckmoment, als Finoro einen auf der Linie liegenden Puck nach einem Schuss von Kragl rettete. In Spielminute 16:20 folgte die „Sliding-Door“-Szene des Spiels: Harvey glänzte mit einer starken Parade gegen Lebler, und im Konter ließ McClure Söllinger stehen, umkurvte das Tor und schoss das 2:0.

Im zweiten Drittel wurde Bozen erneut in Unterzahl gefährlich, als Mantenuto Frigo bediente, doch der Schuss ging etwas zu hoch. Harvey parierte einen Versuch von Scheid, während das Spiel weiterhin ausgeglichen blieb. Frigo hatte eine weitere Chance auf das 3:0, wurde jedoch von Tirronen gestoppt. Der weiß-rote Torhüter zeigte erneut seine Klasse bei einer doppelten Chance für Knott. In Minute 37:40 zeigte die erste Linie dann ihr Können: Bradley spielte einen Pass zu Gazley, der den Puck an Helewka weiterleitete, der nur noch den Puck versenken muss. Großer Applaus in der Sparkasse Arena, die kurz darauf auch das 4:0 bejubelte, das DiGiacinto erzielte, wobei Tirronen nicht ganz unschuldig war.

Nach einem Schreckmoment zu Beginn des dritten Drittels, als Harvey mit einer Glanzparade gegen Lebler rettete, erzielte Bozen das fünfte Tor, diesmal im Powerplay: McClure vollendete seinen Doppelpack, indem er einen Distanzschuss von Bourque ins Kreuzeck ablenkte. Damit endete Tirronens Spiel und er machte Platz für Höneckl. Das Spiel war entschieden, doch Bozen kam noch mehrmals dem sechsten Treffer nahe, wobei Helewka und Brunner vom österreichischen Schlussmann gestoppt wurden. Das Spiel endete 5:0.

Am Sonntag um 18:00 Uhr treffen die Foxes im ersten Südtiroler Derby auf den HC Pustertal. Tickets sind morgen von 15:00 bis 18:30 im Vorverkauf erhältlich und auch bereits online verfügbar. Ebenfalls morgen, um 16:00 Uhr, findet ein öffentliches Training des HCB, im Rahmen des Season Opening Party der SEAB, statt: Gegen 17:30 Uhr wird die Mannschaft auf dem Parkplatz des Stadions vorgestellt, wo auch Food Trucks, Musik und Unterhaltung für Kinder nicht fehlen werden.

HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz 5 – 0 [2-0; 2-0; 1-0]

Tore: 11:47 Braden Christoffer (1-0); 16:20 Brad McClure (2-0); 37:30 Adam Helewka (3-0); 39:30 Cristiano DiGiacinto (4-0); 43:46 Brad McClure PP1 (5-0)

Torschüsse: 28-23

Strafminuten: 8-6

Schiedsrichter: Ofner, Rezek / Puff, Zgonc

Zuschauer: 2.125

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen einen verpatzten Start in die neue Saison hinnehmen. In Bozen kassieren die Linzer zu leichte Gegentore und müssen sich deutlich geschlagen geben.

HCB Südtirol – Steinbach Black Wings Linz 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Tore: 1:0 Scott Valentine (12. Min), 2:0 Brad McClure (17. Min), 3:0 Adam Helewka (38. Min), 4:0 Cristiano Digiacinto (40. Min), 5:0 Brad McClure (44. Min / PP1)

Zu Gast beim HCB Südtirol eröffneten die Steinbach Black Wings am Freitagabend die neue Saison in der win2day ICE Hockey League. Beide Mannschaften starteten vorsichtig weg vom ersten Anspiel, nach zwei Minuten übernahmen aber die Gastgeber das Kommando. Luca Frigo kam im hohen Slot plötzlich ganz frei an die Scheibe, der Schläger eines Linzer Verteidigers war beim Abschluss gerade noch dazwischen. Die Südtiroler wurden schneller und kamen in der dritten Minute zur ersten Großchance auf die Führung. Neuzugang Salinitri hielt direkt vor Tirronen seine Schaufel in ein Zuspiel, der Schlussmann der Gäste machte die Beine aber rechtzeitig zu. Die Oberösterreicher konzentrierten sich darauf, dem Anfangsdruck standzuhalten und kamen in der fünften Minute erstmals selbst vor das Tor von Sam Harvey. Greg Moro versuchte es mit einem Schuss aus der Distanz, Kristler kam in der Mitte aber nicht mehr entscheidend dran. Der Stürmer wurde im Nachstochern hart angegangen, musste zu seiner Verwunderung aber nach dieser Szene selbst in der Kühlbox Platz nehmen.

Damit wartete die erste große Bewährungsprobe gegen die offensivstarken Hausherren, doch diese agierten zu übermütig. Graham Knott wurde im eigenen Drittel hart zu Boden gebracht und glich das Spiel personell wieder aus. Im vier gegen vier wurden die Oberösterreicher gefährlicher und konnten abermals durch Moro wuchtig auf Harvey abfeuern, doch es fand sich kein Stürmer für den Rebound. Auf der anderen Seite wurde es auch für die Linzer kurz brenzlig, als Mantenuto für einen Moment auf und davon war. Patrick Söllinger arbeitete aber hervorragend zurück und konnte seinen Gegenspieler gerade noch rechtzeitig am Schuss hindern. Das Match vermisste etwas an richtigem Zug vor das jeweilige Gehäuse, doch in der 12. Minute zappelte die Scheibe plötzlich im Netz. Nach gewonnenem Anspiel zog Scott Valentine von der blauen Linie ab, Tirronen hatte keine Sicht und musste das Spielgerät zum 1:0 für die Gastgeber passieren lassen. Aber die Stahlstädter brauchten nur kurz, um sich davon zu erholen und kratzten wortwörtlich am schnellen Ausgleich. Wieder war es Greg Moro, der die Scheibe auf das Tor brachte und der Puck rutschte durch die Schoner von Harvey zur Linie. Zentimeter vom Ziel entfernt, blieb dieser jedoch liegen und St-Amant kam zu spät zum Nachstochern. In der 17. Minute erspielten sich die Oberösterreicher die nächste gute Möglichkeit für das 1:1. Brian Lebler kam am linken Pfosten ganz frei zum Schuss, konnte Harvey, der den Winkel gut verkürzte, aber nicht überwinden. Ohne diesen Erfolg wurde es für die Gäste im direkten Gegenzug bitter. Brad MacClure zog alleine in den Angriff, umkurvte das Tor und überraschte Tirronen mit dem Bauerntrick zum 2:0 für die Foxes. Mit dem Rückstand musste die Mannschaft von Head Coach Philipp Lukas ein erstes Mal in die Pause.

Später Doppelschlag zur frühen Vorentscheidung

Aus dieser herausgekommen eroberten die Steinbach Black Wings nach wenigen Augenblicken ein erstes Powerplay. In diesem blieben die Linzer aber etwas zu unkonzentriert und zwei Distanzschüsse fanden vor dem Tor keinen Abnehmer. Wieder komplett, kontrollierten die Hausherren im Anschluss das Spiel mit der Scheibe. Die Oberösterreicher taten sich schwer bei Eroberungen einen geordneten Aufbau zu kreieren. Immer wieder produzierten die Gäste ein Icing und fanden sich so prompt wieder in der eigenen Zone wieder. In der 27. Minute erkämpfte Lebler eine Halbchance, hob eine Backhand aber deutlich an der Stange vorbei. Die Foxes hingegen schienen nicht zwanghaft Risiken eingehen zu wollen und hielten die Oberösterreicher voranging an der Bande in ihrem Drittel beschäftigt. Zur Halbzeit des Spiels nahmen die Hausherren dann aber aus dem Nichts Fahrt auf und Luca Frigo war auf der linken Seite auf und davon. Moro machte den Winkel im Laufduell aber noch spitz und brachte Tirronen so zu einer sicheren Abwehr.

In der 39. Minute fand auf der anderen Seite auch Graham Knott endlich Platz vor sich. Im eins gegen eins blieb aber Harvey Sieger. Im selben Wechsel kam der Center gleich zur nächsten Riesenchance, als er nach einem schönen Querpass am linken Bullykreis ganz frei war. Wieder war sein Schuss aber zu zentral und damit leichte Beute für den Goalie. In der 34. Minute probierten sich Brian Lebler und Co. ein zweites Mal in Überzahl. Wieder brauchten die Gäste lange, um ihre Positionen zu finden, wurden kurz vor Abschluss der Strafzeit aber doch gefährlich. Niklas Würschl probierte es mit einem Blueliner, ließ damit jedoch nur die Querlatte erklingen. Die Stahlstädter mussten so weiter auf ihren ersten Erfolg warten und wurden noch vor der zweiten Pause klassisch ausgekontert. Adam Helewka schloss einen herrlichen Spielzug in der Mitte ganz alleine ins leere Tor zum 3:0 ab (38. Minute). Nur eine Minute später wurde es dann deutlich aus Sicht der Gäste: Cristiano Digiacinto nahm aus der Drehung den Schuss und erwischte Tirronen damit am falschen Fuß zum 4:0.

Linzer Aufbäumen bleibt aus

Mit dem klaren Zwischenfazit mussten die Steinbach Black Wings in die letzten 20 Minuten und bekamen dort kurz nach Wiederbeginn erneut einen Treffer eingeschenkt. Als Julian Pusnik wegen eines Haltens in der Kühlbox sitzen musste, erhöhten die Gastgeber durch Brad McClure auf 5:0. Head Coach Philipp Lukas reagierte auf den bitteren Spielverlauf und brachte Thomas Höneckl zwischen die Pfosten. Der Salzburger bekam in der 46. Minute auch gleich zwei gefährliche Bewährungsproben, war gegen ein Solo von DiPerna und kurz drauf gegen Bourque aber zur Stelle. Das Aufbäumen fiel den Steinbach Black Wings sichtbar schwer und lediglich einige abgefälschte Schüsse aus der Ferne fanden den Weg in Richtung Harvey. Die vierte Linie sorgte in der 51. Minute für einen schnellen Gegenzug, als Kilian Rappold vor dem Tor abfälschte, jedoch an den Schonern hängen blieb. Nur kurze Zeit später versuchte es Collins mit einem schnellen Antritt, fand am kurzen Eck aber keine Lücke. In den letzten zwei Minuten rettete Höneckl bei zwei Breakaways der Foxes die Gäste vor zwei weiteren Gegentreffern, schlussendlich mussten sich die Oberösterreicher aber klar geschlagen geben.

Am Sonntag spielfrei, eröffnen die Steinbach Black Wings am kommenden Dienstag die Linz AG Eisarena. Im ersten Heimspiel treffen die Stahlstädter auf den KAC. Tickets für den Schlager sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkassa erhältlich.