Traum-Heimdebüt für Neuzugang Brett Murray! Ice Tigers beenden ihre Niederlagenserie

Nürnberg. (STM) Es war ein echter Krimi am heutigen Nachmittag in der PSD- Arena beim Heimspiel der Nürnberg Ice Tigers gegen die Pinguins Bremerhaven.

Bis kurz vor dem Ende führten die Gäste mit einem Tor, ehe Maier für den Ausgleich sorgte, und 24 Sekunden vor Schluss Thomas Heigl die 4245 Zuschauer mit seinem 4-3 Siegtreffer von den Sitzen riss. Die weiteren Tore für die Ice Tigers erzielte Neuzugang Brett Murray, der in seinem Heimdebut gleich doppelt traf.

Die Ice Tigers befinden sich in einer schwierigen Phase. Geplagt von Verletzungssorgen musste das Team von Mitch O`Keefe zuletzt fünf Niederlagen in Folge hinnehmen. Gerade gegen Mannschaften auf dem oberen Tabellendrittel waren die Nürnberger ihrer kurzen Bank chancenlos. So wie zuletzt am Freitag bei der 4-7 Niederlage in Ingolstadt, als die Ice Tigers nach einer 3-1 Führung fünf Gegentreffer in Folge kassierten. Umso so wichtiger war es, gegen Bremerhaven endlich wieder Punkte auf der Habenseite zu verbuchen.

Abhilfe soll er schaffen, Brett Murray, großgewachsener Stürmer aus Nordamerika, der sich zuletzt über einen Try-Out bei den Pittsburgh Penguins für einen NHL-Vertrag empfehlen wollte, nachdem es für ihn, trotz 27 Toren in der AHL, in der Organisation der Buffalo Sabres kein neues Vertragsangebot mehr gegeben hatte. Während Murray am Freitag noch Anpassungsprobleme hatte, deutete er heute an, dass er nach dem Ausfall von Will Graber die so dringend benötigte Verstärkung im Sturm sein kann. Mit seinen ersten beiden Toren in der DEL hatte er maßgeblichen Anteil am Sieg der Ice Tigers.

Auch bei der Rückkehr von Leon Hungerecker und seinen Pinguins Bremerhaven hatten die Ice Tigers nur zehn gelernte Stümer im Aufgebot, Justus Böttner musste wieder im Sturm aushelfen. Den Start im Tor bekam Niklas Treutle. Die Ice Tigers benötigten ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden, der zuletzt so glücklose Gerard scheiterte frei vor Hungerecker (9.). Kurios wurde es dann wenig später im Powerplay der Ice Tigers. Headrick hatte zum vermeintlichen 1-0 getroffen, nach dem Videobeweis versagten die Schiedsrichter dem Treffer aber „wegen Dauerpräsenz im Torraum“ die Anerkennung (12.). Da auch Dove-McFalls alleine vor Hungerecker den Kürzeren zog, ging es torlos in die Pause.

Auch das Mitteldrittel gehörte zu Beginn den Ice Tigers, von den Gästen aus dem hohen Norden war bis dahin gerade offensiv wenig zu sehen. Dieses Mal belohnten sich die Ice Tigers auch für ihren Aufwand. Neuzugang Brett Murray fälschte einen Schuss von der blauen Linie gekonnt zur 1-0 Führung ab (27.). Auf der Gegenseite bekam Treutle bei einem Alleingang von Herrmann gerade noch die Beine zusammen (29.), ehe die Ice Tigers nachlegen konnten. Owen Headrick hatte abgezogen, wieder war es Murray, der den Puck entscheidend abfälschte (32.).

Das Spiel schien in Richtung der Ice Tigers zu laufen, ehe die Pinguins zeigten, warum sie seit Jahren zu Spitzenmannschaften der DEL zählen. Aus zwei Chancen machte das Team von Alexander Sulzer zwei Tore. Zunächst war es der auffällige Akito Hirose, der seinen eigenen Nachschuss zum 2-1 unter die Latte hob (33.), wenig später war es Bennett Roßmy, dem die Ice Tigers vor seinem Treffer zum 2-2 eindeutig zu viel Platz gelassen hatten (35.).

Der Schlussabschnitt war ein Spiegelbild der bisherigen Saison der Nürnberg Ice Tigers. Das Bemühen war den Ice Tigers zu abzustreiten, Schusspech und Unvermögen verhinderten eine erneute Führung. Evan Barratt scheiterte im Powerplay mit einem mächtigen Schlagschuss an Latte (42,), wenig später scheiterte er frei vor Hungerecker an dessen Schulter (49.). Zwischenzeitlich war Bremerhaven zum ersten Mal an diesem Nachmittag in Führung gegangen. Verlic traf im Powerplay von der blauen Linie zum 2-3 (45.).

Aber anders als an den letzten Spieltagen hatten die Ice Tigers die passende Antwort parat. Es war ein typisches Cole Maier-Tor. Mit Schwung zog er hinter das Tor von Hungerecker und schob den Puck flach in die lange Eck zum vielumjubelten Ausgleich (55.). Als es schon nach einer Punkteteilung nach regulärer Spielzeit aussah, hatte sich das Spiel aus Sicht der Ice Tigers einen letzten Höhepunkt aufgehoben. 24 Sekunden vor dem Ende war Thomas Heigl, der mit seinem Treffer zum 4-3 Endstand die Niederlagenserie der Ice Tigers beendete.

„Es war ein schnelles und intensives Eishockeyspiel, nach der erstmaligen Führung im Schlussdrittel hatten wir genügend Chancen, das Spiel zu entscheiden. Wie dann so oft im Eishockey ist, kommt der Gegner aber zurück und hat das bessere Ende für sich“, so das Fazit von Alexander Sulzer. Mitch O´Keefe hingegen war die Erleichterung nach dem Sieg in der Schlussminute deutlich anzusehen.

„Das war heute ein harter Test für meine Mannschaft. Wir haben am Freitag in Ingolstadt nicht unsere Leistung abrufen können und auf einmal liegst du im Schlussdrittel mit einem Tor in Rückstand. Aber meine Jungs haben Moral bewiesen, es kam viel Energie von der Bank und heute sind wir auch für unseren Einsatz belohnt worden. Mit den vielen verletzten Spielern liegen noch harte Wochen vor uns“.

Weiter geht es für die Ice Tigers am Freitag in Schwenningen.

Stimmen zum Spiel

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!