Trauer um Mike Hammond

Die Eishockey-Familie trauert um Mike Hammond.

Der britische Nationalspieler Mike Hammond kam am 19. Juli bei einem tragischen Verkehrsunfall auf Vancouver Island ums Leben.

Zuletzt spielte er bei den Nottingham Panthers in Großbritannien. In Deutschland war er 2019/2020 für die Lausitzer Füchse in der DEL2 aktiv. In der vorletzten Saison schnürte er die Schlittschuhe in der Oberliga Nord für die Hannover Scorpions. 2015 kam ein Engagement bei den Löwen Frankfurt nach einem Tryout nicht zustande.

Mike Hammond war bei den Fans sehr beliebt, was auch zahlreiche Beileidsbekundungen weltweit im Netz zeigen. Aber auch bei den Medien galt der begeisterte Fürsprecher seiner Teamkollegen als stets zuvorkommend.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden.

Mike Hammond wurde nur 33 Jahre alt.

