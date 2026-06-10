Trappers holen Vince van der Reijden nach Tilburg

Tilburg. (PM Trappers) Die Tilburg Trappers aus der Oberliga Nord haben Vince van der Reijden unter Vertrag genommen. Er kommt vom Krefelder EV 1981, wo er zuletzt in der U20 der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) aktiv war.

Für einen Jungen, der in Bergen op Zoom geboren wurde und aufwuchs, schien eine Zukunft im Eishockey nicht sofort offensichtlich zu sein. Doch Vince van der Reijden (20) hat sich in kurzer Zeit einer auffälligen Entwicklung unterzogen. Wo er einst als Fußballer begann, stellte sich schließlich heraus, dass sein Herz anderswo war. „Fußball war zu langsam für mich“, sagt Van der Reijden. „Ich langweilte mich schnell.“ Auf Initiative seiner Mutter wechselte er zum Eishockey nach Dordrecht. Eine Wahl, die entscheidend für seine Zukunft sein sollte.

Respekt und Eindruck verschafft

Bei den Lions in Dordrecht verschaffte sich Van der Reijden schnell einen guten Eindruck und Respekt im Team. Seine Schnelligkeit, Kreativität und sein Angriffsspiel erregten sofort Aufmerksamkeit. Wo sich viele junge Spieler an das hohe Tempo des Sports gewöhnen mussten, fühlte er sich praktisch sofort heimisch auf dem Eis. Durch Coach Gert Peeters, dessen Sohn Senna im Training der Krefeld Pinguine aktiv war, kam er dann mit dem deutschen Verein aus Krefeld in Kontakt. Das stellte ihn in seiner jungen Karriere vor eine neue, große Herausforderung. Der Umzug nach Deutschland erforderte die nötigen Opfer. Zunächst reiste Van der Reijden sechs Monate lang zwischen Bergen op Zoom und Krefeld hin und her. Ein harter Ritt, der sich letztendlich als nicht dauerhaft durchführbar erwies. Er zog zunächst nach Sittard, um dort seine Ausbildung abzuschließen, und entschied sich dann endgültig für das Internat in Krefeld. Dabei tat er alles, um sich als Eishockeyspieler weiterzuentwickeln. Diese Hingabe wurde belohnt. Im DNL U20 Team von Elmar Schmitz wuchs er zu einem der tragenden Spieler heran und bekam sogar das „C“ auf der Brust. Trotz einer Verletzung, die ihn für einen Teil der Saison 2025/26 ins Abseits drängte, lieferte Van der Reijden beeindruckende Leistungen ab. In 26 Spielen erzielte er acht Tore und 23 Assists. Er wurde Fünfter auf der teaminternen Torschützenliste.

Neuer Kurs der Trappers

Die Ankunft von Van der Reijden scheint ein erster Schritt des Kurses zu sein, den Max Hermens Anfang dieser Woche bei den Tilburg Trappers ansprach. Nach Angaben des Kapitäns muss der Verein neben dem Training seiner eigenen Talente weiterhin aktiv nach niederländischen Spielern suchen, die im Ausland aktiv sind. „Vince trainierte mit uns eine Woche in der Länderspielpause in der vergangenen Saison. Da hinterließ er einen guten Eindruck. Wir waren in Kontakt geblieben und nach ein paar positiven Gesprächen wird er nun zu einem Trapper“, so der technische Leiter.

Vince unterschrieb einen Einjahresvertrag beim Club aus Noord-Brabant und spielt in der kommenden Saison im Team von Coach Danny Albrecht mit der Rückennummer 98.

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