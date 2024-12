Transfermarkt-Ausrufezeichen! Schanzer Panther halten ihren Top-Verteidiger bis 2027

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt setzt gleich mit der ersten Vertragsverlängerung in der laufenden Saison ein Ausrufezeichen. Alex Breton, derzeitiger Top-Verteidiger der PENNY...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt setzt gleich mit der ersten Vertragsverlängerung in der laufenden Saison ein Ausrufezeichen.

Alex Breton, derzeitiger Top-Verteidiger der PENNY DEL, wird bis 2027 für den aktuellen Tabellenführer auflaufen.

Der 27-Jährige wechselte im Sommer vom slowakischen Spitzenclub HC Kosice an die Donau und begeisterte in der deutschen Eliteliga auf Anhieb mit seinem Offensivdrang. In 24 Spielen konnte der Linksschütze 23 Scorerpunkte auf seinem Konto verbuchen. Damit ist er der punktbeste Verteidiger in der DEL. Bereits 12 Tore erzielte der Franko-Kanadier und liegt damit ligaweit sogar auf Rang vier der Torjägerliste.

„Wir freuen uns sehr, dass Alex auch künftig im Panther-Trikot auflaufen wird. Durch seine herausragenden Leistungen in der ersten Saisonhälfte ist er natürlich aktuell in aller Munde. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit seiner Vertragsverlängerung eine Schlüsselposition für die kommenden Jahre hochkarätig besetzen konnten“, zeigt sich Sportdirektor Tim Regan zufrieden.

„Alex verkörpert den Prototyp eines modernen Offensiv-Verteidigers. Läuferisch ist er hervorragend, spielerisch eine Bereicherung und mit seiner dynamischen Spielweise nicht nur defensiv zuverlässig, sondern auch in der Offensive ein ständiger Gefahrenherd für den Gegner.“

Dass Breton, der bereits 2020 Verteidiger des Jahres in der nordamerikanischen ECHL war, nicht nur mit seinen offensiven Qualitäten besticht, sondern auch seine Defensivaufgaben konsequent erfüllt, unterstreicht sein Plus-Minus-Wert von +14. Der drittbeste in der DEL.

„Als ich nach Ingolstadt kam, lief nicht nur auf dem Eis, sondern auch daneben vom ersten Moment an alles perfekt ab. Ich konnte mich voll auf das Eishockey spielen fokussieren. Und wenn man dann noch in einem erfolgreichen Team sowie einem Club mit stabilem Umfeld ist, macht es umso mehr Spaß“, sagt Breton zu seiner Entscheidung. „Am Ende des Tages ist es so: Wenn es mir wo gefällt, gibt es keinen Grund etwas zu verändern. Das habe ich auch meiner Freundin gesagt, bevor wir nach Ingolstadt kamen. Ich wollte einen Ort finden, an dem wir längere Zeit bleiben und heimisch werden können. Das ist hier der Fall und wir freuen uns sehr auf die kommenden Jahre.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV