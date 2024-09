Transferkracher: Marco Deubler kehrt nach Erding zurück

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators schlagen noch einmal auf dem Transfermarkt zu und verpflichten Marco Deubler. Der 27-jähriger Stürmer spielte in den letzten...

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators schlagen noch einmal auf dem Transfermarkt zu und verpflichten Marco Deubler.

Der 27-jähriger Stürmer spielte in den letzten fünf Jahren beim Oberligisten EV Füssen. “Eigentlich war unsere Kaderplanung abgeschlossen. Als Marco anfragte, mussten wir uns mit ihm beschäftigen. Es wäre fahrlässig, die Verpflichtung eines Spielers seines Kalibers nicht zu prüfen. Marco hat sich nach seiner Zeit in Erding zu einem gestandenen Oberliga-Spieler entwickelt. Er wird uns sicherlich weiterhelfen,” so David Whitney, sportlicher Leiter der Erding Gladiators. “Der Abschied aus Füssen ist mir schwergefallen. Doch kann ich Eishockey auf Oberliga-Niveau und die Herausforderungen im Beruf und bei meiner Doktorarbeit nicht mehr parallel bewerkstelligen. Mit dem aktiven Eishockey wollte ich aber nicht aufhören. Daher bin ich froh wieder in Erding aufs Eis zu gehen. Ich will helfen, die ambitionierten Ziele zu erreichen,” so Deubler.

Marco Deubler spielte vor seinem Wechsel nach Füssen für den ERSC Ottobrunn, beim EC Pfaffenhofen und in der Ober- und Bayernliga für die Gladiators. Dort sammelte er in 110 Spielen 88 Scorerpunkte. In Füssen wurde er schnell zum Leistungsträger. Nach gesundheitlichen Problemen musste er zwar den Großteil der Saison 2022/23 pausieren, kämpfte sich jedoch zurück und war in der letzten Spielzeit Kapitän beim EV Füssen. Insgesamt bestritt Deubler für die Allgäuer 188 Oberligapartien in denen er 111 Punkte (37 Tore und 74 Vorlagen) markierte.

“Marco wird sportlich wie menschlich eine wichtige Rolle einnehmen. Er wird keinem unserer Rookies einen Platz wegnehmen. Im Gegenteil, die jungen Spieler werden von Marco aufgrund seines unermüdlichen Einsatzwillen und seiner offenen Art im Umgang mit Menschen profitieren,” freut sich Trainer Thomas Daffner.