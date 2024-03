Transferkracher: Deggendorfer SC verpflichtet mit David Stach den â€žSpieler des Jahresâ€œ der Oberliga SÃ¼d

Deggendorf. (PM DSC) Es sind absolute Topneuigkeiten, die der Deggendorfer SC nur wenige Tage nach dem Ausscheiden aus den Oberliga-Playoffs vermelden kann. Mit David...

Deggendorf. (PM DSC) Es sind absolute Topneuigkeiten, die der Deggendorfer SC nur wenige Tage nach dem Ausscheiden aus den Oberliga-Playoffs vermelden kann.

Mit David Stach wechselt der aktuelle „Spieler des Jahres“ und ligeninterne Topscorer der Oberliga Süd nach Niederbayern. Dabei gelangen ihm in 38 Spielen für die Bayreuth Tigers sage und schreibe 73 Scorerpunkte (24 Tore, 49 Vorlagen).

Der 32-jährige Tscheche wechselte vergangene Saison aus der „Erste Liga“ (multinationale Liga in Ungarn und Rumänien) nach Bayreuth, wo er sofort einschlug. Neben dem Meistertitel in der Moldauer Liga im Jahr 2022 kann Stach auf eine beeindruckende Vita zurückblicken. Insgesamt 232 Spiele bestritt er in Tschechiens höchster Liga (Extraliga), in denen er 50 Treffer erzielte und 73 weitere vorbereitete. In der Saison 2017-18 trug Stach kurzzeitig noch das Trikot der tschechischen Nationalmannschaft.

Der Sportliche Leiter des Deggendorfer SC, Thomas Greilinger, zeigt sich begeistert, einen Spieler wie David Stach nach Deggendorf lotsen zu können: „Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, den Spieler zu verpflichten, der völlig zurecht als bester Spieler der abgelaufenen Oberligasaison ausgezeichnet wurde. Über seine Qualitäten muss man eigentlich keine Worte verlieren. Besonders wertvoll macht ihn für uns, dass er auf allen Sturmpositionen flexibel einsetzbar ist.“

David Stachs Karriere in Zahlen

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2024/25

Tor: Timo Pielmeier

Abwehr: Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Marcel Pfänder

Angriff: Thomas Pielmeier, Leon Draser, Marco Baßler, Petr Stloukal, David Stach