Transfercoup: Josef Slaviček wechselt von Slavia Prag zum ERC

Sonthofen. (PM ERC) Mit der Verpflichtung von Josef Slaviček ist den Verantwortlichen des Oberallgäuer Traditionsvereins ein Transfercoup gelungen: Der äußerst talentierte 22-jährige Stürmer wird der Offensivabteilung noch mehr Tiefe geben.

Nach den Verpflichtungen von Filip Krzak, Philipp Zeiske und Justin Weber ist Slaviček Zugang Nummer vier. Die Kaderplanungen der Sonthofer stehen damit kurz vor dem Abschluss. Landesliga-Saisonstart ist am 20.Oktober.

Das riecht nach großer Eishockeybühne: Mit Josef Slaviček haben die Sonthofer einen technisch versierten Stürmer aus der zweiten tschechischen Liga an Land gezogen. Der in Velké Popovice geborene Rechtsschütze wechselt von Slavia Prag an die Iller. In der vergangenen Saison absolvierte Slaviček 45 Saisonspiele für Slavia und erzielte dabei neun Punkte (drei Tore, sechs Vorlagen).

Slaviček freut sich auf seine neue Aufgabe bei den Schwarz-Gelben: „Ich bin ein schneller Spieler und möchte der Mannschaft mit möglichst vielen Toren weiterhelfen. Ich freue mich schon sehr darauf, die Fans im Stadion an der Hindelanger Straße kennenzulernen und die Stimmung mitzuerleben.“ Der 22-Jährige zeichnet sich durch ein technisch sauberes Eishockey aus und bringt ein großes Spielverständnis sowie eine gute Übersicht mit.

Das Eishockeyspielen erlernte der Flügelstürmer in der Nachwuchsabteilung von Sparta Prag. 2018 wurde er in die U20 des Vereins aufgenommen und erzielte in seiner ersten Spielzeit in 50 Partien auf Anhieb ordentliche 20 Punkte. In der darauffolgenden Saison 2019/20 markierte er in 31 Spielen gar 34 Punkte (15 Tore, 19 Vorlagen).

Eine Saison später baute er seinen Punkteschnitt in der U20 weiter aus, erzielte erneut 34 Punkte, dieses Mal aber in 26 Matches. Seine positive Entwicklung blieb auch den Prager Verantwortlichen nicht verborgen und führte zu einem Einsatz für die erste Mannschaft in der Extraliga. Eine Saison darauf schnürte Slaviček für den Zweitligisten HC Stadion Litoměřice die Schlittschuhe und erzielte in 49 Spielen 24 Punkte (10 Tore, 14 Assists), bevor er 2023 zu Slavia Prag wechselte. Der Stürmer war zudem bei zahlreichen internationalen Turnieren für die U16, U18 und U20 von Tschechiens Nationalmannschaft im Einsatz.

Fans und Verantwortliche des ERC dürfen sich auf einen äußerst interessanten Spieler freuen, der mit seiner ruhigen und zugleich sympathischen Art gut ins Sonthofer Umfeld passen wird.

Der Kader des ERC Sonthofen für die kommende Saison sieht aktuell wie folgt aus:

Tor: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Defensive: Robin Berger, Aaron Grillinger, Filip Krzak (neu), Nicolas Neuber, Tobias Russler (FL), Adam Suchomer, Roman Zwicker

Offensive: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Valentin Köcheler, David Mische (FL) Dustin Ottenbreit, Dan Przybyla, Josef Slaviček (neu), Matyas Stransky, Nikolai Streif (FL) Justin Weber (neu), Philipp Zeiske (neu)

Trainer: Helmut Wahl

Die Kaderplanungen beim ERC Sonthofen laufen weiter. In den kommenden Tagen wird der Verein über weitere Personalentscheidungen informieren.