Transfercoup: Iserlohn Roosters verpflichten 23ér WM-Silbermedaillengewinner

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Saison den Stürmer Daniel Fischbuch.

Der 31-Jährige hat bereits 680 DEL-Spiele (327 Scorer-Punkte), 50 Länderspiele (25 Scorerpunkte) sowie zwischen 2020 und 2024 vier Weltmeisterschaftsteilnahmen für die deutsche Nationalmannschaft in seiner Vita stehen. Er war dementsprechend auch Teil des Kaders, mit dem Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2023 die Silbermedaille holte.

Zuletzt spielte Fischbuch zwei Spielzeiten lang für die Adler Mannheim, davor lief er in der höchsten deutschen Spielklasse außerdem im Trikot der Eisbären Berlin, Nürnberg Ice Tigers und der Düsseldorfer EG auf. Somit kennt der Rechtsschütze den Standort Iserlohn bestens: „Das Gefühl, als gegnerischer Spieler in Iserlohn zu spielen, vergisst man nicht so schnell. Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel geklappt hat – die Gespräche mit Franz und der Plan, der mir bezüglich meiner Rolle und mit der Mannschaft aufgezeigt wurde, haben mich überzeugt“, sagt Fischbuch.

Besagten Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier und die neue Nummer 71 der Roosters verbindet aus seiner Zeit bei den Füchsen Duisburg in der Oberliga eine gemeinsame Vergangenheit: Unter Headcoach Fritzmeier absolvierte Fischbuch zwischen 2011 und 2013 seine ersten Spiele im Seniorenbereich.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir uns mit Daniel einigen konnten. Er kann und soll sofort Verantwortung übernehmen, auf und neben dem Eis. Gleichzeitig gibt uns die Verpflichtung eines Spielers seiner Qualität, der keine Kontingentstelle belegt, zusätzliche Flexibilität bei der Besetzung der noch offenen Kaderstellen“, erklärt Fritzmeier.

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (ausgeliehen).

Verteidigung: Colton Jobke, Colin Ugbekile, Johannes Huß, Nils Elten (U23).

Sturm: Sturm: Daniel Fischbuch, Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Daniel Neumann, Manuel Alberg, Jakub Borzecki, Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Christian Thomas (CAN), Henrik Törnqvist (SWE), Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Eirik Salsten (NOR).

Headcoach: Stefan Nyman

Assistant- und Development-Coach: Tony Zabel

Assistant- und Performance-Coach: Janne Kujala

Goalie- und Videocoach: Santeri Hilli

Seine Karriere in Zahlen

Daniel Fischbuch

