Transfercoup in der Offensive für den ESV Buchloe

Buchloe. (chs) Die Spatzen haben es tatsächlich schon seit einer Weile von den Dächern gepfiffen – doch nun ist es endgültig sicher: Die Buchloer Piraten haben sich mit Joey Lewis die Dienste eines extrem erfahrenen, kampfstarken und torgefährlichen Angreifers gesichert, womit den ESV-Verantwortlichen dank akribischer Arbeit der nächste Transfercoup gelungen ist.

Denn nach Alexander Thiel, der am heutigen Tage im Übrigen ebenso wie sein alter und neuer Teamkollege Joey Lewis Geburtstag feiert, ist der jetzt 33-jährige gebürtige Waliser bereits der zweite ehemalige Publikumsliebling der Kaufbeurer Joker, der sich nach dem Ende seiner Profikarriere ab dem kommenden Winter nun künftig den Piraten anschließt.

„Dass sich nach Alex Thiel nun auch Joey Lewis für uns entschieden hat, ist für unseren Verein ein echter Wahnsinn“, ist auch Team-Manager David Strodel hellauf begeistert. „Wir sprechen hier schließlich von einem weiteren Spieler mit über 600 Profispielen, einem Leistungsträger in der DEL2, einer weiteren Identifikationsfigur unseres Nachbarn ESV Kaufbeuren. Joey hat dort Jahr für Jahr seine Scoringqualitäten unter Beweis gestellt, war stets ein Spieler, der Spiele entscheiden konnte und ist dabei stets unglaublich professionell, ehrgeizig und mannschaftsdienlich gewesen.“

Damit beschreibt der Buchloer Team-Manager den prominenten Neuzugang der Gennachstädter sicherlich mit einer Vielzahl von Attributen recht präzise. Denn Joey Lewis hat – ähnlich wie auch sein alter und zugleich neuer Teamkollege Alexander Thiel – die Zweitligaära der Kaufbeurer Joker in den letzten Jahren definitiv mitgeprägt. 420 Pflichtspiele absolvierte der gebürtige Waliser in den letzten acht Jahren für den Nachbarn von der Wertach in der zweiten Liga. Und in dieser Zeit war Lewis, der seit längerem auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, mit seinem Einsatz und seinem Kämpferherz ein absoluter Publikumsliebling und somit eine echte Identifikationsfigur gewesen. Nach dem Ende der letzten Saison beendete er aber seine Profilaufbahn um sich einer neuen Arbeit in der Gegend zu widmen. Ganz aufhören mit dem Eishockey wollte Lewis aber wohl dennoch nicht und dass die Buchloer ihn nun für sich gewinnen konnten spricht für die tolle Arbeit der Verantwortlichen, die nach der Zitterpartie im vergangenen Winter so eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen wollen. „Joey hat sich ganz bewusst für uns entschieden, denn er steht hinter dem sportlichen Plan, den wir verfolgen“, betont Strodel dabei noch einmal ausdrücklich. „Er will mit anpacken und Verantwortung übernehmen und genau dieser Spirit, diese Einstellung passt perfekt zu unserem Weg.“

Und jede Menge Erfahrung um dieser Verantwortung gerecht zu werden hat der 33-jährige Familienvater allemal. Nicht nur seine fast 300 Scorerpunkte für den ESVK oder beispielsweise seine WM-Teilnahme 2019 für sein britisches Geburtsland sprechen hier Bände, sondern vor allem auch sein unbändiger Wille immer alles zu geben und sich jederzeit mit harter Arbeit in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Die Freude im Piraten-Lager ist daher riesengroß, dass Joseph „Joey“ Lewis auch nach dem Ende seiner Profilaufbahn noch nicht genug vom Eishockey hat und künftig die Schlittschuhe für die Buchloer schnürt. „Für unseren Verein ist das ein Riesenschritt, denn seine Entscheidung zeigt: Wir werden wahrgenommen. Die Arbeit, die hier alle leisten – mit Herzblut und Zusammenhalt – zahlt sich aus“, gibt David Strodel zu bedenken. „Wir sind überglücklich und gleichzeitig geehrt, dass sich ein Spieler wie Joey Lewis den Pirates anschließt, denn er wird nicht nur auf dem Eis eine Verstärkung sein, sondern ist mit seiner Persönlichkeit auch neben dem Eis ein absoluter Gewinn für das Team und den Verein.“